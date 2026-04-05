Mujer destruye automóvil tras ver a su ex con nueva pareja

Un episodio de violencia extrema se registró en Alto Fariñango, donde una mujer destrozó el automóvil de su ex pareja tras un conflicto en un boliche.

Hoy 18:41

En un reciente incidente de violencia en Alto Fariñango, Catamarca, una mujer se vio envuelta en un altercado tras encontrar a su ex pareja en un local bailable con su nueva novia.

La discusión que surgió en el interior del boliche culminó con la mujer abandonando el establecimiento, pero no sin antes tomar una decisión drástica.

Según informes de Radio Valle Viejo, la mujer dirigió su ira hacia la playa de estacionamiento del local, donde se encontraba el automóvil de su ex.

En un arrebato de celos, la mujer procedió a destrozar el vehículo de su ex pareja, lo que llevó a un escalofriante giro en los acontecimientos.

Sin embargo, en un error de identificación, creyó que el automóvil que dañaba pertenecía a la actual pareja de su ex, lo que resultó en daños a otro rodado.

Las consecuencias de este violento acto llevaron a la presentación de denuncias penales por parte de los afectados, tanto de la ex pareja de la mujer como del dueño del otro vehículo.