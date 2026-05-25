Chaco retiene camión con 30 toneladas de trigo por falta de documentación

En un control vial en Santa Sylvina, Chaco, se retuvo un camión con 30 toneladas de trigo por irregularidades documentales.

Hoy 03:23

En la tarde del sábado, se llevó a cabo un procedimiento de control vial en la Ruta Nacional N°95, en la localidad de Santa Sylvina, Chaco. Durante esta operación, alrededor de las 15 horas, efectivos de la División Tránsito Urbano y Patrulla Vial Interior de Villa Ángela realizaron la retención preventiva de un camión que transportaba aproximadamente 30 toneladas de trigo.

El control se realizó en el Puesto de Control Caminero N°6, situado sobre la Ruta Nacional N°95, a la altura del kilómetro 941, dentro de la jurisdicción de Santa Sylvina. Este tipo de operativos son esenciales para asegurar el cumplimiento de la normativa de transporte en la región.

Durante la inspección del vehículo, los operadores viales encontraron que el conductor transportaba cereal a granel sin la documentación necesaria que justifique el traslado de dicha carga. La falta de estos documentos es una violación a las regulaciones establecidas para el transporte de productos agrícolas.

Ante esta situación, los uniformados informaron a la Magistratura correspondiente, y el fiscal de turno decidió aplicar medidas preventivas. Como resultado, se dispuso la retención tanto del camión como de la carga que transportaba.

Esta medida se mantendrá vigente hasta que el conductor regularice su situación y presente la documentación pertinente que acredite el transporte legal del trigo. Este tipo de controles es fundamental para mantener la seguridad alimentaria y la transparencia en el comercio de productos agrícolas en la región.

Las autoridades continúan realizando controles sistemáticos en las rutas para prevenir irregularidades y asegurar que todos los transportes cumplan con las normativas vigentes, garantizando así el orden y la legalidad en el sector.