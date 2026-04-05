Cómo el Wi Fi utiliza el aire para conectar dispositivos

El WiFi, una tecnología fundamental en la vida moderna, utiliza ondas de radio para transmitir datos a través del aire. Desde su invención en la década de 1990, su impacto ha sido transformador en la forma en que nos conectamos.

Hoy 06:12

El WiFi ha revolucionado la forma en que nos conectamos a Internet, permitiendo que dispositivos como teléfonos, computadoras y tabletas se comuniquen sin necesidad de cables. Esta tecnología, que se popularizó en la década de 1990, utiliza ondas de radio para transmitir información a través del aire.

Las ondas de radio son una forma de radiación electromagnética, que incluye también la luz visible. Estas ondas pueden viajar a través de diferentes medios, como el aire, lo que permite que el WiFi alcance dispositivos a una distancia considerable sin necesidad de conexión física.

El principio detrás del WiFi se basa en la modulación de señales, donde datos digitales se convierten en ondas que pueden ser transmitidas. Cuando un dispositivo se conecta a una red WiFi, envía y recibe estas ondas, lo que permite la comunicación de datos en tiempo real.

Los routers WiFi emiten señales que son captadas por dispositivos en un rango específico, generalmente de unos 30 metros en interiores. Esto significa que, al estar en un área de cobertura, los usuarios pueden disfrutar de acceso a Internet sin interrupciones.

Un aspecto interesante del WiFi es que, aunque viaja por el aire, su señal puede verse afectada por obstáculos físicos como paredes y muebles. Esto implica que la calidad de la conexión puede variar dependiendo del entorno en el que se encuentre el router y los dispositivos conectados.

A medida que la demanda de conexión a Internet ha crecido, también lo ha hecho la tecnología detrás del WiFi. Desde el estándar 802.11b en 1999 hasta el actual WiFi 6, cada nueva versión ha mejorado la velocidad y la capacidad de conexión, adaptándose a las necesidades de los usuarios modernos.

Además, el futuro del WiFi promete ser aún más emocionante con el desarrollo de tecnologías como WiFi 7, que promete velocidades aún mayores y menor latencia. Esto abrirá nuevas oportunidades en campos como la realidad aumentada y la inteligencia artificial, donde la conectividad rápida es esencial.