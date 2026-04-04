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Clima en Santiago del Estero: calor intenso, nubes y probabilidad de tormentas para este sábado 4 de abril del 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada inestable con máxima de 32°C. Se esperan lluvias hacia la tarde y un descenso de temperatura para el domingo de Pascuas.

04/04/2026

El pronóstico del tiempo para este sábado 3 de abril de 2026 en Santiago del Estero indica una jornada marcada por el calor, la nubosidad y la inestabilidad. Según datos del Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura mínima será de 23°C, mientras que la máxima alcanzará los 32°C.

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Durante gran parte del día, el cielo se presentará mayormente nublado, generando un ambiente pesado y húmedo en la provincia. Hacia la tarde y la noche, aumentan las probabilidades de tormentas aisladas, lo que podría provocar un leve descenso de la temperatura.

En este contexto, el organismo nacional también anticipa un cambio en las condiciones climáticas de cara al domingo. Para el domingo de Pascuas, se espera una jornada con lluvias durante todo el día y un marcado descenso térmico respecto al sábado.

De esta manera, el fin de semana largo estará acompañado por condiciones variables en Santiago del Estero, con calor e inestabilidad que darán paso a un posible domingo más fresco y lluvioso.

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