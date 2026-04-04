Qué dijo Gustavo Costas sobre el penal errado por Maravilla Martínez en el clásico ante Independiente

El entrenador de Racing no esquivó la pregunta y habló en conferencia de prensa tras la derrota de su equipo.

04/04/2026

La derrota de Racing por 1-0 ante Independiente en el clásico de Avellaneda dejó un fuerte impacto en el plantel académico, sobre todo por el penal fallado por Adrián “Maravilla” Martínez, quien intentó definir picando la pelota ante Rodrigo Rey.

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Tras el partido, el entrenador Gustavo Costas salió a respaldar públicamente a su delantero y destacó todo lo que le aportó al equipo.

Lejos de cuestionar la decisión del atacante, Costas fue claro en su postura: “¿Qué le vamos a decir? Nos dio tantas cosas…”, expresó el DT, remarcando la trayectoria goleadora de su futbolista.

“Hizo 200 goles, nos dio tantas cosas. Si hubiese hecho el penal estaríamos hablando de la maravilla que hizo. Decidió patearlo así. A un jugador que nos dio tanto no lo podemos matar porque erró un penal. Al contrario, tenemos que levantarlo y apoyarlo”, agregó.

La bronca por el resultado

Más allá del respaldo a Martínez, el técnico también mostró su frustración por el resultado, al considerar que su equipo hizo méritos para quedarse con algo más.

“Ni el empate nos quedaba bien. Hicimos todo para ganarlo, lo fuimos a buscar siempre pero no la metimos. Ellos llegaron dos veces en el segundo tiempo y metieron uno; nosotros generamos y no pudimos”, analizó.

Sin reproches al plantel

Pese a la derrota en un partido tan importante, Costas dejó en claro que está conforme con la actitud de sus dirigidos.

“Dejaron todo, lo fueron a buscar siempre, pero no la pudimos meter. Lo teníamos para liquidarlo y no supimos cómo”, concluyó el entrenador.

Racing ahora deberá dar vuelta la página rápidamente y enfocarse en los próximos compromisos.