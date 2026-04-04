Murió un joven como consecuencia de las heridas al chocar contra un animal suelto en la ruta

El trágico accidente ocurrió sobre ruta 2, en cercanía del paraje Cardón Esquina. La víctima tenía 19 años y estaba internado en estado crítico en el CIS Banda.

04/04/2026

El siniestro se registró el jueves por la noche, alrededor de las 23, sobre la Ruta Provincial N° 02, a la altura del paraje Cardón Esquina, en inmediaciones del kiosco conocido como “La Porteñita”. Por causas que se investigan, el joven —identificado como Amílcar Ibáñez, domiciliado en la localidad de Bandera Bajada— circulaba en un motovehículo cuando habría colisionado con un animal vacuno que se encontraba sobre la calzada.

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Tras el violento impacto, el muchacho fue auxiliado por vecinos y una agente sanitaria que acudió al lugar, quien lo encontró inconsciente sobre la cinta asfáltica, con evidentes lesiones en la cabeza. De inmediato fue trasladado al hospital zonal y, debido a la gravedad de su cuadro —diagnosticado con traumatismo de cráneo—, derivado posteriormente al Centro Integral de Salud Banda (CISB) para una atención de mayor complejidad.

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Pese a los esfuerzos médicos y las tareas de reanimación realizadas, el joven permaneció internado en terapia intensiva con pronóstico reservado. Finalmente, en la noche del viernes, cerca de las 23, se confirmó su fallecimiento.

En el lugar del hecho, personal policial realizó pericias y constató huellas de frenado y restos del motovehículo. Más tarde, el rodado —una motocicleta Gilera 110 cc— fue secuestrado en un domicilio de la zona, presentando daños en la parte frontal y restos de pelaje animal, lo que refuerza la hipótesis del impacto con un vacuno.

La fiscal de turno, Dra. Eugenia Callegaris, dispuso las actuaciones correspondientes, mientras se continúa con la investigación para esclarecer las circunstancias del hecho.