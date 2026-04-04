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Rosario Central derrotó a Atlético Tucumán con un doblete de Véliz

El Canalla se impuso por 2-1 ante un Decano que no levanta.

04/04/2026

Rosario Central volvió este sábado a la victoria en el Torneo Apertura 2026 al vencer por 2-1 en Arroyito al irregular Atlético Tucumán en un trámite chispeante. 

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Primero, Alejo Véliz falló un penal a manos de Luis Ingolotti pero luego se redimió con un doblete de un gol por tiempo, mientras que Leandro Díaz había marcado el empate parcial. 

Así, y mientras aguarda por conocer si podrá contar con Ángel Di María, el Canalla se enfoca con una sonrisa en su debut por Copa Libertadores del jueves en el mismo escenario frente a independiente del Valle.

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