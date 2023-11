Javier Milei cerró el debate con un llamado a la ciudadanía a elegir entre "el populismo que nos hunde y la República"

Así lo manifestó el candidato de La Libertad Avanza en el último debate presidencial, a una semana del balotaje.

En el debate presidencial de este domingo a la noche, Javier Milei utilizó su minuto de presentación para enfatizar en sus cualidades como economista. “Se cómo hacer crecer una economía, crear puestos de trabajo de calidad, se cómo terminar con la pobreza y, sobre todo, se cómo exterminar el cáncer de la inflación”.

Luego, usó los segundos finales para presentar a su candidata a vice, Victoria Villarruel: “Es especialista en temas de seguridad y defensa. Es bueno que tengan conciencia, es imposible cambiar la realidad con los mismos de siempre”.

Más adelante, en el primer bloque temático dedicado a la Economía, Milei criticó la gestión de Massa. “Tenemos 35% de pobreza y una inflación caminando al 300% con alto riesgo de hiperinflación. Consecuencia del modelo de la casta, basado en donde hay una necesidad hay un derecho”.

Y agregó: “Le hemos quitado trece ceros a la moneda. La otra alternativa tiene el ajuste y que la política siempre lo hace subiendo impuestos, nunca bajando gasto. Es inviable el sector público. El Estado es el origen del problema, no de la solución”.

Durante el eje Economía, el candidato de La Libertad Avanza ratificó con énfasis dos de sus propuestas, ante la pregunta de Sergio Massa, quién le exigió que responda “por sí o por no”.

“Pensá que si tuviéramos la convertibilidad tendríamos un ingreso promedio de 1800 dólares y no esta miseria que tenemos hoy. Sí voy a eliminar el Banco central porque es el que genera la inflación. Y los subsidios dije que no los voy a tocar”.

“Desgraciadamente estamos frente a alguien que mintió toda campaña o miente esta noche. ¿Vas a dolarizar o no la economía?”, insistió Massa. Frente a ello, Milei contestó: “Sí, vamos a dolarizar la economía, vamos a cerrar el banco central y terminar con el cáncer de la inflación”

Luego se cruzaron por el Papa Francisco, en donde Sergio Massa le pidió a Milei que "pida disculpas" respecto a sus dichos en donde afirmaba que el Sumo Pontifice era "representante del maligno".

Al respecto Milei contestó: "No tengo problemas en pedir disculpas. Estamos dispuestos a recibirlo en Argentino y darle los honores propios. Eso no es un punto, como Malvinas. Nosotros consideramos que las Malvinas son Argentinas. Victoria es hija de un héroe de Malvinas y vamos a agotar todas las instancias diplomáticas para que vuelvan a ser argentinas. Basta de ese nacionalismo barato”.

Sobre la relación de Argentina con el mundo:

“Creo profundamente en el comercio internacional y con la apertura, aquellos países que son abiertos al mundo tienen ingresos per capita nueve veces mayor que los cerrados. Sin embargo, también creo que no tiene el estado interferir ni decir con quién tengo que comercializar, el Estado termina siendo un estorbo y el mejor ejemplo es el Mercosur. Frente a esas mentiras que yo señalo que no hay que comercializar con china o Brasil digo que es falso, no tiene por qué meterse el estado”.

“En materia de seguridad, salvo que usted esté pensando en un mundo anarquista, el Estado se ocupa de la seguridad. En el caso argentino, el Estado hace todo mal. Y eso hace que vivamos en un baño de sangre. Nosotros no creemos en este mundo. Creemos en aplicar la ley y que el que las hace, las paga. La clave tiene que estar puesta en que se cumplan las condenas, la actividad delictiva no se expanda y terminemos acostumbrándonos”, desarrolló el aspirante libertario al Ejecutivo.

En este sentido, luego de que Massa expusiera sobre su gestión a cargo del partido bonaerense, Milei destacó en principio: “No hay una cuestión ideológica. Cuando las cosas se hacen bien, yo las reconozco. Lo que has hecho en Tigre es bueno. Y querer extenderlo al resto del país es bueno”, destacó Milei en principio. Y luego disparó: “Ahora, el resto debió ser muy malo. Después, cada vez que fue tu mujer a las elecciones, perdiste. O puede que te conozcan demasiado”.

Mas adelante, tal y como había expresado en una entrevista con José Del Rio en Comunidad de Negocios, el candidato a presidente por La Libertad Avanza reiteró: “¿Sabes de que se compone la casta? De políticos ladrones. Los tenes todos con vos. También se compone de empresarios prebendarios, tus amigos. También te reunís con sindicalistas y estás muy ligado a los medios. Te reunís con ellos y discuten sobre cómo se van a repartir la torta”.

¿Por qué Javier Milei quiere ser presidente?

“Es el momento de preguntarnos si queremos seguir transitando este sendero decadente, donde cada vez tenemos más pobres, más indigentes y los jóvenes se van. Al momento de evaluar tu voto, pensá si preferís que haya inflación u ordenamiento económico, si preferís el populismo que nos hunde o la república. Te quiero pedir que cuando vayas a votar, lo hagas sin miedo. Venimos a ofrecerte el modelo de la libertad. Quiero que tengas una luz de esperanza. Existe una Argentina mejor. Pero esa Argentina solo existe si es liberal”, concluyó el líder de La Libertad Avanza.