Las frases más destacadas de Javier Milei y Sergio Massa en el debate presidencial

Los candidatos a la presidencia de la Nación, Sergio Massa y Javier Milei, debatieron en el último debate presidencial, a una semana del balotaje en el que se definirá quién será el nuevo presidente. Las mejores frases de Sergio Massa de Unión por la Patria "Milei vino al debate a desmentirse de lo que dijo durante la campaña"

"El 10 de diciembre sos vos o yo, no vengo a discutir acá a Macri o Cristina"

"Javier, en tus últimos tres libros tenés tres denuncias de plagio"

“La política exterior no se puede regir por caprichos ni por ideología”

“No podés caer en la chicana berreta que te contagiaron tus nuevos socios, que te abandonaron hoy”,

“No podes ser mas mentiroso, cada día te superas más, te escribió Macri”

“¿Vos hiciste una pasantía en el Banco Central, no? ¿Por qué no te la renovaron?”

"Entiendo que estés enojado con el BCRA y hables de destruirlo"

"El debate es largo, no te pongas agresivo porque la gente espera respuestas. Atacando y agraviando no lo vas a conseguir"

"Tenemos la responsabilidad de decidir cómo construir la Argentina de los próximos 4 años" Las mejores frases de Javier Milei de La Libertad Avanza "A mí no me vas a condicionar, ustedes estuvieron mintiendo con los subsidios"

“Con vos como ministro de Economía, nos reventaste los ingresos"

"Sé cómo exterminar el cáncer de la inflación"

"La salud y la educación van a seguir siendo públicas"

"El gobierno delincuente del que vos participás nos está robando 90 mil millones de dólares"

"Voy a eliminar el Banco Central porque es lo que genera la inflación"

“En historia de la humanidad ha habido grandes líderes, lo fue Thatcher"

"Lo que diga un integrante o un seguidor no quiere decir que sea la posición de La Libertad Avanza"

"Vos tenías un presidente que no hablaba con Bolsonaro, qué importa si yo hablo o no hablo con Lula"