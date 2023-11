Natti Natasha desmintió haber pedido que bajen a María Becerra de festivales y la Nena de Argentina la apoyó

La dominicana enfrentó los rumores que la distanciaban de la estrella nacional en las redes.

Natti Natasha usó sus redes sociales para desmentir los rumores sobre que pedía que bajaran a María Becerra de los festivales, los cuales surgieron a partir de una entrevista que dio La Nena de Argentina, quien además no dudó en apoyar a su colega en su descargo. se sumó a sus dichos.

La dominicana escribió un corto comunicado y negó ser la persona que pide que la diosa del reguetón nacional no se presente junto a ella en festivales: "Hola familia, aclaro que las recientes noticias que circulan, indicando que he solicitado que no permitan cantar a María Becerra en festivales, son completamente FALSAS".

"Tenemos una canción juntas y sale en mi disco. No tengo problemas con nadie, y mucho menos me metería con el trabajo de nadie, JAMÁS. Nunca en mi vida personal, ni como cantante he intentado hacerle daño a nadie. Los medios por favor dejen de difundir noticias falsas, porque no es lo que me caracteriza. Gracias", concluyó Natti.

Qué dijo María Becerra sobre Natti Natasha

Al ver el tuit con el que la intérprete de "La mejor versión de mí", María Becerra no dejó de apoyar sus palabras y se sumó a desmentir el rumor: "Comparto los dichos de Natti. Ella jamas se metió conmigo ni yo con ella. Somos colegas, tenemos una canción juntas y nos respetamos mucho ¡les mando amor! No se crean todo lo que ven o leen".