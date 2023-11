Día de la Lucha Contra el Grooming, ¿por qué se celebra el 13 de noviembre?

El Grooming es un acoso sexual que se realiza a través de internet, es decir, adultos que acosan a menores de edad y/o adolescentes, de manera virtual, y en algunos casos, hasta puedan llegar a la interacción y el acoso sexual físico.

Todos los 13 de noviembre se conmemora en nuestro país el Día Nacional contra la Lucha contra el Grooming, el cual es un delito y afecta tanto a quienes transitan la infancia como la juventud.

Cuando hablamos de Grooming hablamos de un acoso sexual que se realiza a través de internet. Es decir, personas adultas que acosan a menores de edad y/o adolescentes, de manera virtual, y en algunos casos, hasta puedan llegar a la interacción y el acoso sexual físico.

Para saber cómo se realiza, hay que destacar los siguientes puntos: 1) Perfiles falsos que un acosador puede realizar para empezar a seguirte y contactarte en las redes. 2) La creación de un vínculo de confianza: en la mayoría de los casos, la persona adulta que acosa se hace pasar por un niño/niña o adolescente de tu misma edad, para generar un vínculo confiable y puedan comenzar a hablar de cosas íntimas y personales. 3) Pedidos de índole sexual: charlas sobre sexo, preguntas íntimas, pedidos de fotos y videos privados, la persona adulta ya comienza un delito de pedofilia y acoso sexual, con los cuales te puedan extorsionar en un futuro, para que lo sigas haciendo.

4) El aislamiento de la víctima y el “secreto” de ese vínculo: el acosador suele proponerte, de alguna u otra forma, que no le cuentes a nadie sobre este vínculo, sobre la información que te pide que le envíes o las cosas que te propone hacer.

5) La propuesta de un encuentro físico: puede realizarse de dos maneras: o utiliza la manipulación, las amenazas, el chantaje o la coerción para que accedas a un encuentro, a cambio de exponerte a vos y todo lo que has compartido con esa persona. O, de lo contrario, el acosador, sigue manteniendo su identidad falsa y te propone un encuentro físico y para que vos accedas pensando que te vas a encontrar con algún “amigo/a” de tu misma edad, sin ningún riesgo.

En tanto, ante cualquier posible caso de Grooming o ciberacoso, es importante que: No chatees con desconocidos, y mucho menos compartas fotos, videos o cámara web, no compartas material comprometedor. En internet, es casi imposible tener control de los contenidos que se comparten, son muy difíciles de eliminar y es muy fácil que lleguen a otras personas, configurá la privacidad de tus redes sociales. Que los demás no accedan a datos específicos tuyos de manera pública. No mantengas vínculos sin contarle a tu familia y/o amigas y amigos. Ningún vínculo que sea sano y te haga bien, tiene que ser secreto. Si la otra persona te exige que no le cuentes a nadie, consultalo con algún adulto.