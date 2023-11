El remake de Barbarella con Sydney Sweeney, cada vez más cerca de fichar a su director

La nueva versión del clásico interpretado por Jane Fonda fue confirmado por Sony Pictures en octubre de 2022.

Le guste o no a Jane Fonda, su heroína Barbarella tiene grandes chances de regresar a la gran pantalla. En octubre del año pasado, Sony Pictures anunció que estaban trabajando en una nueva versión de la ópera espacial de 1968 con la actriz de Euforia y White Lotus, Sydney Sweeney, en el rol principal. Ahora, un nuevo trascendido indica que el proyecto avanza en la búsqueda de su director.

De acuerdo al insider de la industria, Daniel Richtman, Edgar Wright está en conversaciones avanzadas para dirigir el remake de Barbarella. El director y productor británico tiene como carta de presentación a las películas Scott Pilgrim vs. Los ex de la chica de sus sueños (Scott Pilgrim vs. the World, 2010) y Baby: el aprendiz del crimen (Baby Driver, 2017). Además, se trata de un gran admirador de la cinta original, filme que incluyó en su lista de películas favoritas.

Dado que el proyecto se encuentra en la etapa de desarrollo y todavía se habla de negociaciones con el director, puede que los planes cambien con el correr de las semanas. Sin embargo, la llegada de Wright a Barbarella podría ser un excelente augurio para los aficionados a la ciencia ficción.

En lo que respecta a Sydney Sweeney, la actriz no solo protagonizará la nueva versión de la heroína, sino que también producirá la cinta. A su vez, se tratará de su segunda colaboración con Sony después de calzarse el traje de Spider-Woman para Madame Web. Fonda, por su parte, no se mostró para nada emocionada con el reinicio y, en una pasada interacción con EW, admitió que “trataba de no pensar en eso”, porque “le preocupaba lo que podía llegar a ser”.

Barbarella fue creada por Jean-Claude Forest y comenzó a publicarse en formato de comic a través de V Magazine en 1962. Las viñetas narraban las hazañas de una astronauta que vive aventuras por toda la galaxia. Es considerado uno de los primeros cómics con contenido apuntado a adultos, así como un paso revolucionario en cuanto a la representación de la revolución sexual de la época.

