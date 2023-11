Dua Lipa explicó las razones de los cambios en su perfil de Instagram

La popular cantante británica de 28 años realizó grandes modificaciones a su perfil de Instagram por este motivo.

Dua Lipa vive un gran momento en lo profesional con el lanzamiento de su nueva canción Houdini que tiene 28 millones de visualizaciones en el canal de YouTube de la artista. Además, esta joven celebridad no tiene techo si tenemos en cuenta que también participó de la película Barbie y encabeza el elenco de Argylle junto a Henry Cavill, film que se estrenará el año próximo.

¿Más? Dua Lipa también está pasando por un excelente momento en lo personal donde está afianzando su vínculo romántico con el cineasta Romain Gavras a quien acompañó al icónico Festival de Cannes donde el director presentó su película Athena que ya está disponible en Netflix. Entonces,¿cuáles son las noticias en cuanto a la cantante? Parece ser que esta seductora celebridad está dispuesta a un cambio radical en sus redes sociales.

Dua Lipa

En sintonía con Tom Holland, Rihanna o Ariana Grande, Dua Lipa decidió tomarse un descanso de Internet y las redes sociales donde la cantante de New Rules archivó gran parte de su historial de publicaciones en Instagram porque sintió que era hora de comenzar una nueva etapa en su vida personal como en el mundo virtual que tanto rebote tiene en sus seguidores y, también vale la aclaración, los haters que nunca faltan.

Hace aproximadamente un mes y medio atrás Dua Lipa eliminó todo el contenido de su Instagram y pocas semanas después volvió a publicar en esa red social donde ahora hay unos cuantos posteos de la celebridad que igualmente sabe que ella tiene acceso a sus anteriores publicaciones que no se borraron sino que quedaron archivadas sin que nadie tenga la posibilidad de verlas a no ser por el autor.

La decisión de Dua Lipa

Hablando con Andy Cohen Live Dua Lipa señaló: “Simplemente, creo que me gusta haber eliminado los posteos porque es un nuevo comienzo, aunque las publicaciones no se eliminan. Están archivadas. No es que planee publicarlas nuevamente, pero siento que todas esas fotos que tengo están en mi teléfono, en mi computadora. Son mis recuerdos y también están en Internet, así que realmente no importa”.

Un nuevo comienzo

Dua Lipa remarcó: “El hecho de que pueda comenzar de nuevo en una era completamente nueva, con un nuevo sonido y todas esas cosas, se siente como un volver a empezar y también es una forma de tomarme un pequeño descanso de las redes sociales por un tiempo antes de difundir nueva música. Es bastante purificador”, sostuvo la cantante de Don’t Start Now.

Dua Lipa, Versace.

Recientemente Dua Lipa aprovechó su cuenta de Instagram para darle impulso a su nuevo tema, Houdini, donde se pueden apreciar posteos con fragmentos de las clásicas coreografías tan propias del estilo de esta artista así como también distintas puestas de presentación de la canción que marca otro comienzo dentro de la exitosa carrera de la británica.