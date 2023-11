"Estaba endemoniada": con un crudo relato, "Vizca" Lopez declaró tras haber asesinado a su ex pareja

El pasado 8 de noviembre, Mariana Brizuela (26) murió tras ser brutalmente apuñalada. Según el expediente, ambos llevaban más de un año separados, pero compartían un módulo habitacional y los unía una hija de 9 años.

"No sé qué le pasó. Estaba endemoniada ese día. Me hincó en el cuello, le quité el cuchillo y me defendí…". Ayer, el carbonero Fernando "Vizca" López dedicó dos horas para exponer su versión sobre por qué acabó con la vida de su ex pareja, Mariana Brizuela, de 26 años, el 8 de noviembre, en su residencia del barrio Cooperativas en Quimilí, Moreno.

Según el expediente, llevaban más de un año separados, pero compartían un módulo habitacional, ocupando habitaciones diferentes y los unía una hija de 9 años.

Cuando la fiscal Silvina Paz lo interrogó, "Vizca" habría explicado: "En la madrugada pasé por su casa y mi hija estaba durmiendo sola, junto a su primita de 7 años".

Con la asistencia de la defensora oficial Adriana Bóboli, el acusado profundizó: "Mi hija me dijo que su mamá estaba en el banco". A esa hora de la madrugada, busqué el paradero de Brizuela por teléfono.

"Mi hermana me informó que la vio en la calle. Al otro día, fui a su casa y le pregunté por qué dejó sola a mi hija", destacó "Vizca". Luego, se retiró a su habitación para preparar su bolso, ya que viajaría a Buenos Aires para trabajar en la producción de carbón.

Minutos después, estalló una discusión en la habitación del acusado. "No sé qué le pasó. Estaba como endemoniada. Tomó un cuchillo blanco y me hincó en el cuello. Se lo quité, me defendí hincándola también", expresó.

"Después, me fui a la policía y me entregué", subrayó. En la comisaría, los agentes lo vieron herido y lo llevaron rápidamente al hospital local y luego al CIS Banda, donde fue sometido a una intervención quirúrgica.

Mientras tanto, Mariana murió debido a la abundante pérdida de sangre. La Fiscalía imputó a "Vizca" por femicidio , pero Bóboli anunció ayer: "Vamos a solicitar un cambio de calificación a legítima defensa".

Próximas pericias

Tras la indagatoria, la Fiscalía solicitará una serie de pericias, un análisis socioambiental exhaustivo y la correlación de los datos científicos con la versión del detenido. Se prestará especial atención a los cortes y las particularidades de las manos de ambos protagonistas.

Pero eso no es todo. También se entrevistará a la niña de 9 años sobre la relación y convivencia entre sus padres, aunque no haya presenciado el desenlace, ya que la Fiscalía considera valioso su testimonio. Además, se incorporará el informe de la autopsia, que se espera esté listo en los próximos días.

"Esta defensa buscará trasladar al detenido a la Comisaría Nº 28 en la ciudad de Suncho Corral, Juan Felipe Ibarra. A pesar de la gravedad de la situación, tener a mi defendido cerca de su familia no afectará negativamente el curso ni la naturaleza del proceso", enfatizó Bóboli.