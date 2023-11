Con Ponzio como protagonista, River sacó un nuevo adelanto del documental sobre la final de Madrid

El club de Núñez mostró un segmento en un breve clip que subió a sus redes sociales.

Cada vez falta menos para el estreno del documental producido por River sobre la final de la Copa Libertadores 2018, en la que logró la victoria más importante de su historia gracias al 3-1 ante Boca en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid.

Y en pos de darle algunos vistazos pequeños a los hinchas, que ya tuvieron la chance de sacar su entrada para ir a Movistar Arena el 9 de diciembre -cuando se cumple un nuevo aniversario-, el club publicó en sus redes sociales otro adelanto con Leonardo Ponzio, capitán de aquel mítico equipo campeón, como protagonista.

Aunque el bocadillo dura solamente 14 segundos, el León dispara una frase un tanto pícara sobre sus sensaciones de cara a la Superfinal. "¿Perder? Estaba dentro de las posibilidades, es la realidad. Pero ni lo imaginé. Y tampoco lo imagino ahora... ¿Para qué? Si ya está", afirma con una sonrisa socarrona hacia el cierre del breve clip que adelanta el estreno de "Cierren los ojos: la final eterna".

Días atrás, el cuadro de Núñez había publicado otro pequeño video en donde Marcelo Gallardo, el entrenador más ganador de la historia del club y artífice de aquella conquista apoteótica, confesaba que no había podido ver el tercer gol de Gonzalo Pity Martínez porque estaba bajando del palco de la cancha del Real Madrid. Hay que recordar que el Muñeco no estuvo en el banco de ninguna de los dos encuentros porque había sido suspendido por bajar al vestuario en el entretiempo de la semifinal ante Gremio cuando tenía prohibido hacerlo a causa de otra sanción previa.

"Y el tercero no sé, ja, no lo vi. Estaba bajando entre los túneles, las escaleras y no escuché. Cuando entra gente desde la cancha al túnel con la alegría ahí ya me di cuenta que había terminado el partido, pero no sabía que había sido a través de un tercer gol", reveló el ahora DT del Al-Ittihad.

Cierren los ojos, el documental de River sobre la final contra Boca

La película se estrenará el sábado 9 de diciembre, día que se cumple el quinto aniversario de la hazaña, a las 20 horas en el Movistar Arena. Las entradas salieron a la venta el pasado miércoles 8 de noviembre, a través de movistararena.com.ar con un valor que arranca en los $6.000.

En el video promocional aparecen figuras como Leonardo Ponzio, Bruno Zuculini, el colombiano Rafael Santos Borré, su compatriota Juan Fernando Quintero, Gonzalo Martínez, Lucas Pratto, Javier Pinola, Exequiel Palacios, Ignacio Fernández, Jonatan Maidana, Milton Casco, Franco Armani, Enzo Pérez y el propio Gallardo.