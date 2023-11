Nicholas Hoult será el nuevo Lex Luthor del Universo DC

Cuando el río suena agua lleva: Tal y como se rumoreaba desde hacía tiempo, Nicholas Hoult ha sido escogido para interpretar al Lex Luthor del nuevo Universo DC que están desarrollando desde cero James Gunn y Peter Safran para Warner Bros. y DC Studios.

Así por lo menos lo asegura Deadline, medio que adelanta en exclusiva que el actor británico interpretará dicho papel en 'Superman: Legacy', película escrita y dirigida por el citado Gunn que está previsto que se estrene en las salas de cine de Estados Unidos el 11 de julio de 2025.

Un papel que en el cine han interpretado previamente Gene Hackman, Kevin Spacey y más recientemente Jesse Eisenberg. Por su parte John Shea, Michael Rosenbaum, Jon Cryer y Titus Welliver ha sido los encargados de darle vida en la pequeña pantalla.

Tal y como se anunció el pasado mes de junio, David Corenswet y Rachel Brosnahan encabezarán su reparto en los icónicos papeles de Clark Kent/Superman y Lois Lane. Nathan Fillion (como Guy Gardner/Linterna Verde), Isabela Merced (como Chica Halcón), Edi Gathegi (como Mr. Terrific), Anthony Carrigan (como Rex Mason/Metamorfo) y María Gabriela De Faría (como Angela Spica/The Engineer) completan por ahora su reparto principal.

Esta película será la primera de lo que ha sido bautizado como 'Dioses y monstruos', el primer capítulo de un nuevo Universo DC del que recordemos también formarán parte entre otras 'The Brave and the Bold' y 'Swamp Thing', proyectos que serán escritos y dirigidos por Andy Muschietti y James Mangold, respectivamente.

Aunque 'Superman: Legacy' será la primera película, no será sin embargo la primera producción del nuevo Universo DC. El honor de inaugurarlo corresponderá a 'Creature Commandos', serie animada para adultos de DC Studios y Warner Bros. Animation que se centra en un equipo de operaciones encubiertas organizado por Amanda Waller. El propio James Gunn firma los guiones de sus siete episodios.

Frank Grillo (como Rick Flag Sr.), Maria Bakalova (como la princesa Ilana Rostovic), Indira Varma (como La Novia), Zoë Chao (como Nina Mazursky), Alan Tudyk (como el Dr. Phosphorus), David Harbour (como Eric Frankenstein), Sean Gunn (como G.I. Robot y de nuevo también como Weasel), Steve Agee (de nuevo como John Economos) y Viola Davis (de nuevo como Waller) encabezan el reparto vocal de esta producción que se estrenará en (HBO) Max en algún momento de 2024.

También en 2024 está previsto el estreno de 'El Pingüino', miniserie que actuará como nexo de unión entre 'The Batman' y su futura secuela a estrenar en 2025, 'The Batman - Part II'.

Colin Farrell vuelve a interpretar al popular personaje de DC en esta producción de 6th & Idaho, DC Studios, Dylan Clark Productions y Warner Bros. Television desarrollada por Lauren LeFranc ('Agentes de S.H.I.E.L.D.') con el beneplácito de Matt Reeves como productor ejecutivo que nos llegará bajo la denominación DC Elseworlds, la cuál englobará a todas las películas y series de televisión que se desarrollen al margen del nuevo universo principal que en el cine, como decimos, dará comienzo con 'Superman: Legacy' en verano de 2025.

Por último recordar que a Hoult le hemos podido ver este mismo año en 'Renfield' o en la tercera temporada de 'The Great', la estupenda serie de Hulu.

Además, será el principal protagonista de 'Juror #2', la que está llamada a ser la última película de Clint Eastwood cuyo rodaje, después de haber sido aplazado el pasado verano por la huelga de SAG-AFTRA, se retomará en las próximas semanas con un reparto que también incluye a Toni Collette, Zoey Deutch, Kiefer Sutherland o Leslie Bibb, entre otros.