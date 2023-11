Ordenaron detener al concejal cercano a Sergio Massa por el caso Chocolate Rigau

Se trata del concejal Facundo Albini. También a su padre y no se descarta la participación de varios legisladores en el fraude.

El juez platense Guillermo Atencio ordenó hoy detener a un total de 17 personas por el caso de Julio “Chocolate” Rigau. Entre los detenidos se destacan el concejal platense platense Facundo Albini y su padre, Claudio Albini, que durante años se desempeñó como subjefe en la Dirección de Personal de la Cámara de Diputados bonaerense, pudo confirmar Infobae en fuentes judiciales. La maniobra de defraudación, superior a los 800 millones de pesos, habría comenzado al menos en 2021, con decenas de contratos, y no se descarta la participación de varios legisladores.

“Esos contratos son concedidos a los distintos legisladores por lo que posiblemente, con el avance de la investigación, podrán ser identificados los jefes de la organización delictiva”, dijo Atencio en una resolución de 22 carillas.

La detención de los Albini, acusados de los delitos de fraude y asociación ilícita, había sido pedida por la fiscal Betina Lacki y luego por la Fundación Poder Ciudadano. Además de su arresto, el juez pidió que les secuestren los celulares.

El juez estaba esperando una decisión de la Cámara de Apelaciones de La Plata sobre un planteo de nulidad de los abogados de Rigau. Este mediodía, la Cámara rechazó la recusación del camarista Fernando Mateos, y recién ahora se abordará ese debate jurídico.

Atencio decidió avanzar con las detenciones de los Albini y de 15 dueños de las tarjetas de débito que tenía “Chocolate” cuando fue detenido, el 9 de septiembre. A esas personas se las acusa de ser participes necesarios del delito de fraude en perjuicio de la administración pública.

Esas personas son: Graciela del Carmen Anivarro, Raul Boragina, Marisol Correa, Maria Cecilia D’ Ovidio, Lourdes Gabriela Degollada, María Cristina Degollada, Rosana Silvia Delgado, Teodomiro Falcon Ramirez, Raul Marcelo Falone, Diego Guillermo Koster, Daniel Alfredo Mederos, Sheila Belen Maroni, Sanchez Ricardo Mario, Sosa Ramon Alberto y Valdata Paula Alejandra.

Además de las detenciones, el juez Atencio ordenó hoy la inhibición general de las cuentas bancarias vinculadas a las 49 tarjetas de débito incautadas en la detención de Rigau y de la cuenta de Claudio Albini, que tuvo un cargo clave en la Legislatura bonaerense.

Según se desprende de los mensajes que se extrajeron del celular del puntero, los Albini eran los “jefes” de Rigau. De hecho, Rigau tenía varios intercambios con Facundo, que estaba agendado como “Facu”.

El informe preliminar sobre el teléfono muestra una conversación del 27 de agosto pasado, dos semanas antes de la detención, donde “Facu” le envía varios mensajes reclamándole que si Rigau no quiere trabajar más con él que se lo diga y quedan en buenas relaciones. Ante la falta de respuesta, Albini le habla de dinero: “Te llevas 200 por mes hace 3 años y, cuando te necesito, no estás. Siento que me estás faltando el respeto a mí y a la amistad que tenemos y no quiero terminar mal con vos”.