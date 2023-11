Ponzio habló sobre la chance de que Gallardo sea presidente de River en el futuro

El ídolo y actual secretario deportivo del Millonario se expresó sobre aquellos rumores que vinculaban al Muñeco con la política del club y hasta la posibilidad de que vuelva como DT.

Marcelo Gallardo dejó atrás esos días de descanso que "necesitaba" y retomó las riendas de su labor como entrenador en el ascendente fútbol árabe, más precisamente en el Al-Ittihad. "Estaba con ganas de activarme y este desafío hizo que me involucrara", reconoció en su presentación, dejando en claro que su camino como DT aún tiene hilo para rato.

De hecho, así también lo cree alguien que lo conoce mucho: Leonardo Ponzio. El ahora secretario deportivo de River fue consultado sobre esos rumores que vincularon al Muñeco con la posibilidad de meterse en la política del club en el futuro, pero rápidamente contestó que a su manera de ver "todavía tiene mucho para dar como entrenador".

¿Y sobre una vuelta de Gallardo a Núñez como DT?

Ahí ya la postura y la respuesta del exmediocampista cambiaron en su entrevista con Infobae. "Muchos tuvieron una segunda etapa. Si les cerramos las puertas a los que más nos dieron seríamos unos locos", señaló el León. Y luego agregó, con una sonrisa de por medio: "Lo único que no nos puede pasar de vuelta a nosotros es volver a jugar, porque una vez que te retirás ya no tenemos segunda vuelta. Es lo que más nos gustaría".

Saliendo del tema Gallardo, Ponzio también contó en detalle cómo fueron estos meses de adaptación a su nueva función en River tras colgar los botines y hasta reveló algunas charlas íntimas con Enzo Francescoli: "Al principio, cada vez que hacía algo, le consultaba todo a Enzo. Y un día me dijo 'Leo, yo te puse acá porque confío en vos. El día que te equivoques, yo voy a ser como tu papá, te voy a tocar la espalda y te voy a decir que por ese lado no va. Entonces hacé, no me preguntes`".

Ponzio, sobre la final de la Libertadores de Boca y la autocrítica que debe hacer River

Otro foco al que no le pasó por alto el histórico volante riverplatense fue la final de la Copa Libertadores. Consultado por este ítem, Ponzio aseguró que "no me dio felicidad que Boca haya perdido" ante Fluminense y mostró esa misma capacidad de autocrítica que tenía en la cancha, manifestando que "lo que les decía a mis amigos y a la gente de River es que teníamos que hacer hincapié en por qué no jugamos nosotros esa final".

"Después cuando no gana el eterno rival tuyo, decís 'mejor', es la realidad, porque no creo que nadie en esta sociedad quiera que el rival gane algo que también estabas buscando. Pero yo siempre hablé mucho de por qué nosotros no estuvimos ahí. En qué fallamos para no estar ahí", explicó para concluir.