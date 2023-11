China: hospitales desbordados por la rápida expansión de una enfermedad respiratoria entre niños

El sistema de vigilancia mundial ProMed emitió una notificación la noche del martes indicando un brote de neumonía infantil.

Múltiples hospitales en China se ven desbordados por una oleada de neumonía infantil no diagnosticada en varias ciudades, incluyendo Beijing, según distintos reportes. El sistema de vigilancia mundial ProMed emitió una notificación la noche del martes indicando un brote de esta enfermedad respiratoria en menores. ProMed ya demostró la relevancia de sus alertas en el pasado: en diciembre de 2019 puso en conocimiento a médicos y científicos de un virus misterioso que posteriormente se identificó como Sars-Cov-2.

Un informe basado en datos del medio taiwanés FTV News reveló la lucha de hospitales en Beijing y Liaoning –ubicado casi 800 kilómetros al noreste– frente al creciente ingreso de niños con cuadros de neumonía. “Muchos, muchos están hospitalizados,” aseguró un ciudadano pekinés a FTV News, remarcando que los pacientes “no tosen y no tienen síntomas. Solo presentan una alta temperatura (fiebre) y muchos desarrollan nódulos pulmonares”.

En una nota editorial, ProMed expresó: “Este informe sugiere un brote generalizado de una enfermedad respiratoria no diagnosticada... No está claro cuándo inició este brote, ya que sería inusual que tantos niños se vieran afectados tan rápidamente”. Y añadió que el informe no menciona afectación en adultos, sugiriendo una posible exposición en las escuelas. Por esto señaló que es necesario obtener información más definitiva para determinar la causa y alcance de la situación.

ProMed también advirtió que este brote podría estar vinculado a Mycoplasma pneumoniae, también conocido como “neumonía atípica” o “neumonía ambulante”, que está en aumento en China tras su primer invierno sin las estrictas medidas de confinamiento por COVID-19. Países como elReino Unido y Estados Unidos también experimentaron aumentos similares en enfermedades como el VSR (virus sincitial respiratorio) y la gripe tras el levantamiento de las restricciones de la pandemia, debido a que años de circulación suprimida afectaron la inmunidad de la población.

Los síntomas de Mycoplasma pneumoniae, que suelen afectar principalmente a niños pequeños, incluyen dolor de garganta, fatiga y una tos persistente que puede durar semanas o meses. En casos graves, puede derivar en neumonía. Reportes del último mes en hospitales chinos señalan un incremento en las infecciones, con brotes principalmente en escuelas y guarderías.

“Es la primera oleada de infecciones de Mycoplasma pneumoniae desde que se levantaron la mayoría de las medidas de contención por COVID-19 a principios de este año”, comentó al diario China Daily Zhou Huixia, directora del centro médico infantil del Centro Médico Número Siete del Hospital General del Ejército de Liberación Popular de China, que también indicó que la oleada de infecciones ha sido particularmente intensa desde las vacaciones del Día Nacional a principios de octubre.

El aumento de la resistencia a los antibióticos también es una preocupación destacada, ya que el Mycoplasma pneumoniae parece eludir con mayor frecuencia los macrólidos, una clase preferente de medicamentos. Un estudio de febrero de 2022 reveló que más del 80% de los casos de Mycoplasma pneumoniae en niños hospitalizados en China mostraron resistencia a estos medicamentos. No obstante, el pediatra Hua Shaodong, del Hospital Infantil de Beijing, señaló al diario China Daily que, aunque hay un número constante de casos graves, muy pocos han resultado críticos y, hasta el momento, no se han registrado muertes relacionadas.