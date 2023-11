Granados: "Cristina Kirchner y el peronismo es prehistoria"

Así lo aseguró el licenciado Osvaldo Granados en su análisis de la situación de la economía de cara a los últimos meses del año.

"Ahora la gente de Massa, que ganaba un sueldo de $800 mil para arriba, tendrá que volver a acomodarse. Es triste porque estamos en el peor de los mundos, donde un gobierno que se va, no hace nada por para la inflación y bajar los precios", comenzó diciendo el Licenciado.

"Ahora Alberto Fernández salió hablando de política, diciendo que él no hizo lo que los demás querían que hiciese y por eso lo presionaban, incluso Aníbal Fernández fue más duro aún. Aquí lo que hay que tener en claro es que Cristina Kirchner y el peronismo es prehistoria", agregó.

Asimismo, se refirió al nuevo gobierno de Javier Milei: "El problema del nuevo gobierno está en la gente que no sabe, todos piensan '¿Me toca a mí o no?', los medios de comunicación, el personal del CONICET, etc. Es como cuando los gobernadores aplaudieron a Massa cuando esté bajo ganancias antes de las elecciones, ahora los mismos van a la justicia a pedir que le devuelvan lo que les sacaron".

"Es difícil cuando alguien anuncia que hará un plan y cambios drásticos, va a saltar la gente que necesita protegerse. De igual manera, Javier Milei es un líder como quieren los argentinos, profético y carismático. Estemos atentos porque la operación será larga y difícil, la pregunta es '¿Están todos dispuestos a enfrentarla?'", concluyó el Licenciado.