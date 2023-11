Murió a los 34 años el ex jugador del Crystal Palace, Oliver Spedding, quien dejó el fútbol por el cine XXX

Dejó el fútbol, tras jugar en el ascenso inglés, para dedicarse al mundo de la actuación para adultos. “Ollie era un guerrero en el campo”, afirmó el director del Croydon FC, su ex club.

El ex futbolista Oliver Spedding murió a los 34 años en una noticia que fue confirmada por su último club, el Croydon, y conmocionó al mundo del deporte. El nombre de este ex jugador del Crystal Palace es conocido en Inglaterra por su singular historia de vida: había abandonado la práctica deportiva para ser actor en la industria pornográfica.

“El Croydon está profundamente entristecido al enterarse del fallecimiento de nuestro ex jugador, Oliver Spedding. Jugó para el club durante un par de temporadas y fue una persona muy querida que siempre dio lo máximo por el equipo”, informó la entidad londinense.

Spedding, que trabajaba produciendo contenido erótico bajo el pseudónimo de Damian Oliver, estaba en pareja con la actriz porno británica Sophie Anderson –quien decidió no hacer declaraciones al respecto– y era padre de dos hijas (Izabella y Olivia).

“Ollie era un guerrero en el campo y dio el 100% cada vez que representó al Croydon”, afirmó Liam Giles, director del Croydon FC y reveló: “Hace un par de semanas hablamos de su regreso al fútbol”, haciendo alusión al deseo de Spedding de volver a la actividad deportiva y abandonar por completo la industria pornográfica.

“Es bastante difícil para algunos de nosotros. Por no hablar del valiente padre de nuestro querido amigo Ollie que falleció. Señor y señora Spedding, todos amamos a su hijo en Croydon. Una vez un tranvía, siempre un tranvía”, escribió en su cuenta de X Jason Campbell, el entrenador de porteros del Croydon FC, junto a un video del minuto de silencio. “Un guerrero en el campo” y “Un loco con un corazón enorme”, así lo describieron sus ex compañeros de equipo al referirse a su fallecimiento en los comentarios.

Si bien se desconocen las causas de su fallecimiento, semanas atrás Oliver había compartido en sus redes sociales que había tenido un accidente que le dejó un ojo fracturado, la rodilla lesionada y problemas en tres dedos.

La carrera deportiva del británico comenzó a tambalear después de abandonar el Crystal Palace. “Si me hubiera quedado con ellos podría haber estado ganando mucho más jugando al fútbol”, afirmó en una entrevista con el podcast Anything Goes de James English en julio del 2022

Tras un breve paso por la cárcel por un delito menor, Oliver Spedding se rebuscó la vida pintando casas hasta que surgió la posibilidad y se convirtió en Damian Oliver para cobrar poco más de 150 euros por película: “La gente solía decirme, ‘Lo estás haciendo todo de todos modos’, porque sabían que solía acostarme con chicas, yo era un futbolista, y decían: ‘Es mejor que te paguen por eso’”.

En diálogo con The Sun, llegó a contar cómo había sido su primera experiencia como actor porno: “Fue aterrador, estar en mi primer set, el cámara era un irlandés grande y calvo, daba bastante miedo y tenía que sacar mi pene delante de él y empezar a tener sexo. Yo estaba desnudo y sudando, y resbalado en el sofá por culpa de mi propio sudor. Yo era sólo un desastre que goteaba”.

Dentro de la industria, Spedding había conocido a su actual pareja, la famosa actriz de cine para adultos Sophie Anderson, quien recientemente tuvo un delicado problema de salud por un problema en uno de sus implantes mamarios. La mujer relató a los medios que se le había explotado un implante y que eso había derivado en septicemia (complicación potencialmente mortal de una infección).

Oliver surgió de las inferiores del Crystal Palace, pero los problemas legales que vivió lo alejaron de ese club y lo acercaron al Croydon FC. Sin embargo, optó por dejar el fútbol para empezar una vida distinta lejos del deporte.