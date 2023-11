Oriana Sabatini reaccionó en medio del escándalo por la supuesta infidelidad de Paulo Dybala

La cantante mostró la actitud con la que enfrenta los rumores de la presunta traición del jugador de fútbol.

Luego de que trascendiera que algunos de los jugadores de la Scaloneta habrían participado de una fiesta con modelos, en donde les habrían sido infieles a sus parejas, los rumores apuntaron a que Paulo Dybala habría engañado a Oriana Sabatini, quien reaccionó en sus redes.

A pesar de que hace poco el jugador le propuso casamiento en la Fontana di Trevi, todas las flechas señalan que Dybala habría sido uno de los futbolistas más involucrados en la fiesta que se habría desarrollado luego de la derrota con Uruguay y antes del triunfo contra Brasil.

Oriana Sabatini

Ante esto, muchas de las esposas de jugadores como Ángel Di María y Leandro Paredes decidieron hacer posteos en sus redes sociales en donde resaltaron que no creía lo que estaba circulando en las redes sociales.

Sin embargo, Oriana prefirió mantenerse al margen y demostrar que la noticia para ella pasó desapercibida, ya que en su cuenta de Instagram decidió no aclarar que está bien con Dybala con una foto de su pareja.

Lejos de eso, la cantante compartió una imagen en donde se la puede ver disfrutando de un encuentro con amigas, en la cual su madre, Catherine Fulop decidió lanzar un comentario: “Que bellas fotos”.

Sin dudas, los ojos están puestos en los próximos movimientos que hará Oriana y Paulo, ya que ninguno de ellos salió a hablar sobre el tema, lo cual provoca la intriga de todos sus fanáticos que los siguen desde hace años.

Cabe resaltar que, el escándalo se originó cuando la modelo Carmela Castro Ruiz aseguró que había sido invitada a la fiesta tras el triunfo de Argentina con Uruguay y compartió unas supuestas capturas de pantalla que incriminaba a los deportistas.

Ella adjuntó los mensajes a su relato en los que se leía: "Post partido Selección, necesito modelos finas y elegantes de B.A Argentina o cerca. Se paga vuelo + 1500?. Carmela aclaró que ella decidió no asistir cuando le avisaron que no podría ingresar al mismo con su celular. "Hubiera ido si me dejaban entrar con mi celular y hacer contenido para contarles Todo. Pero como te lo sacan antes, pues TODOS #Infieles".

La cosa es que cuando ella blanqueó la situación, empezaron a llegarle mensajes de otras modelos que dijeron haber recibido la misma invitación, algo que ella también mostró. Al final, una usuaria de X armó un hilo en la red donde fue subiendo historias de una chica que sí aceptó participar, llamada Juana Betnaza quien había expuesto a los infieles.

El hilo se convirtió en tendencia e hizo tanto ruido que la usuaria que lo armó, optó por eliminarlo. Lo cierto es que la información quedó dando vueltas y hubo muchos jugadores que quedaron pegados. La esposa de Di María, Jorgelina Cardoso, fue la única que por ahora se expresó al respecto pero claramente, lo hizo con una ironía tal que dejó en claro que su confianza en Fideo sigue intacta.