"Que tenga cuidado": la advertencia de Fernández a Milei sobre sus posturas en política exterior

El jefe de Estado saliente brindó detalles en relación al encuentro que tuvo con el presidente electo, previo a la transición del 10 de diciembre.

El presidente de la nación, Alberto Fernández, aportó por primera vez detalles de la reunión que mantuvo con su sucesor, el libertario Javier Milei, antes de que se geste el traspaso del poder el próximo 10 de diciembre. En una entrevista que concedió al diario español El País, el mandatario del Frente de Todos (FdT) lanzó una advertencia al vencedor del balotaje del domingo pasado acerca de sus declaraciones públicas con respecto a sus posturas en materia de política exterior, que en la campaña fueron terminantes. “No promovería las relaciones con comunistas, ni con Venezuela, ni con Cuba, ni con Nicaragua, ni con China”, adelantó en agosto.

En principio, Fernández expresó su preocupación acerca de las posiciones del nuevo mandatario y sugirió un abordaje más abierto: “Lo he hablado con Milei y le he advertido mi mirada sobre cómo geopolíticamente la Argentina está parada en el mundo y los riesgos que significan las miradas que él ha planteado. Llamarlo a [Luiz Inácio] Lula [da Silva] comunista es cuanto menos llamativo. Podemos hablar con [Joe] Biden, con [Vladímir] Putin, con Xi Jinping o con Pedro Sánchez y no quisiéramos perder esa libertad”.

“Ya no existe Occidente y el comunismo, lo que hoy hay es una disputa comercial entre China y Estados Unidos. He recibido la preocupación del gobierno chino, he hablado con Lula y he hablado con el presidente electo y le he dicho que tenga cuidado con estas cosas”, agregó.

En el pasado, Milei también había sido muy duro al aportar su opinión sobre la posición política del mandatario brasileño, al que describió como “zurdo salvaje apoyando dictadores, tipos que violan los derechos humanos, autócratas con sus manos manchadas de sangre”.

En lo que concierne a la reunión en sí, Alberto contó que el registro fue cordial aunque con un cierto nivel de frialdad por sus diferencias ideológicas: “Fue una reunión de tipo institucional. Busqué sacarle dramatismo a una reunión institucional donde una fuerza política deja el poder y otra fuerza política se hace cargo. Fue una charla cordial, donde claramente no pensamos igual, pero pudimos escucharnos”.

“Él básicamente entiende que todo el problema se concentra en el déficit fiscal, que hay que bajarlo drásticamente, que para eso hay que dejar de hacer obra pública, de invertir en educación y en salud y, si no alcanza el dinero, hay que vender las empresas del Estado. Esto es menemismo puro. Él reivindica mucho a [Carlos] Menem. Nosotros ese tiempo ya lo hemos vivido y las consecuencias no fueron buenas”, añadió el presidente saliente sobre dichas diferencias.

En la entrevista, Fernández también fue consultado acerca de los motivos por los cuales el candidato de La Libertad Avanza (LLA) se hizo con el triunfo el pasado domingo, a lo cual se remitió al momento económico del país: “Este presente es muy difícil. La Argentina este año perdió 23.000 millones de dólares como consecuencia de la sequía. Los precios se vinculan al dólar y si faltan dólares eso se traslada a los precios de todos los bienes y servicios. El proceso inflacionario es muy nefasto”.

“Tuvimos demasiado debate público interno. También que el año de la sequía fue un año catastrófico para la economía argentina. Dejemos claro que en 2021 y 2022, la Argentina creció 16 puntos y los salarios empezaron a recuperarse, pero vino la sequía y nos arruinó todos los planes. En 2022 sobrecumplimos las metas con el FMI, pero en 2023 se nos hizo imposible”, continuó.

Sin embargo, también señaló que su margen de maniobra para apaciguar la crisis fue escaso: “Faltándote 23.000 millones de dólares no se puede hacer nada. Es como si te quitaran de tu sueldo el 30%, es muy difícil poder hacer algo”.