Tevez se responsabilizó por la eliminación de Independiente y habló de lo que se viene

El Apache habló luego de la derrota de su equipo ante Talleres, que lo dejó afuera de los cuartos de final de la Copa de la Liga.

Carlos Tevez se responsabilizó hoy por la derrota de Independiente ante Talleres, por lo que se quedó afuera de los cuartos de final, y dijo que “el equipo se relajó”.

En un balance rápido que hizo de los últimos encuentros y de cara a lo que viene por delante, el técnico del “Rojo” dijo en conferencia de prensa: “Tenemos que ajustar individualidades, creo que ahí es donde te hacen la diferencia”. Y aseguró: “Necesitamos jerarquía”.

Te recomendamos: Independiente perdió en Córdoba y quedó eliminado ante un Talleres que se metió en la Libertadores

“Necesitamos armar un grupo donde tenga esa competencia interna. Yo terminé jugando con solamente dos delanteros, con Matías (Giménez) y (Alexis) Canelo nada más, sin tener un tercer centrodelantero”, acotó Tevez.

El exdelantero aseguró que “el plantel era muy corto, y los procesos de los chicos yo no los apuro. Prefiero perder partidos, pero que me puteen a mí, y no ‘quemar’ un chico, de esa manera me manejo yo”.

“Entonces hay que empezar a hacer la competencia interna para el próximo año y traer jugadores para que tengamos dos o tres por puestos. No podemos tener un plantel tan corto, porque la exigencia te la da el hincha, conocemos al hincha de Independiente”, siguió Carlitos.