Gastón Dalmau derritió a todos al posar desnudo desde una bañera para celebrar sus 40 años

Gastón Dalmau cumplió 40 años y los celebró con una foto al borde de la censura. El actor se metió en una bañadera y posó desnudo para una postal que revolucionó a sus seguidores.

“Bajando la temperatura con espuma”, expresó él como descripción de una de las imágenes que subió a sus redes sociales en las últimas horas. Allí, el ex Casi Ángeles recibió todo tipo de comentarios e incluso respondió si está soltero o en pareja.

En la foto se lo puede ver dentro del agua de la bañadera y posando ante la cámara. “¿Por qué tan solito si sos un sol?”, le preguntó una seguidora. “Solito nunca. Solo que es mi Instagram, no me copa exponer a gente que no le gusta, ni subir cosas de mi vida privada. No te preocupes que soy feliz así”, expresó Gastón.

El 23 de noviembre, Dalmau cumplió 40 y varios de sus seguidores opinaron sobre su edad. “Estás mejor que muchos de nosotros que tenemos veinti...”, le dijo un internauta. “Gracias por el halago pero mi DNI arranca en 30 millones”, aclaró el actor, dejando en claro que no miente con sus años.

“La primera foto en la espuma no me baja para nada la temperatura, al contrario, me la sube”, dijo una fanática por la postal hot de Gastón. “Enamorada”, “El tipo más facha de Argentina”, “Qué lindo que sos”, “Quién pudiera ser espuma de esa bañera”, “Estás más rico que en el 95″, “¡Me va a dar algo”, fueron otros de los comentarios que Dalmau recibió en su posteo.