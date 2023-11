Tras la viralización de su video íntimo con Flor Vigna, Luciano Castro rompió el silencio

El actor habló respecto a las imágenes que se viralizaron donde aparece, a pura pasión, con su novia en la cama.

Este miércoles, Luciano Castro rompió el silencio y habló por primera vez sobre el video hot con Flor Vigna que se viralizó en las últimas semanas y por el que se enojó Sabrina Rojas, su ex.

En una nota para LAM (América), el actor reconoció que estuvo mal que su novia publicara ese clip. “Son cosas que pasan... por el hecho de no ser parte (de las redes sociales), terminé siendo responsable, porque yo no tengo redes, no consumo, no manejo, y me desayuno con cosas que tienen que ver con la masividad que pueden tener las redes hoy en día, que aunque parezca mentira o me hago el bolu... todavía las desconozco bastante”, comenzó diciendo.

Consultado sobre la furia de la madre de sus hijos menores por ese video, Castro comentó: “Me parece muy bien, obvio. Son sus hijos. Cualquier cosa que ella considere que no le gusta a sus hijos, lo tiene que decir”.