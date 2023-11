"La Secretaría de Comercio es también un símbolo de corrupción"

Osvaldo Granados se refirió, entre otras cosas, al cierre de organismo, aceptando que nunca funcionó para nada.

“Pasó algo que simbólicamente es muy importante. El hecho de que ya no vaya a existir la Secretaría de Comercio es todo un símbolo, y es un símbolo de corrupción también. Que alguien decida quien puede importar o exportar, o quién no, es corrupción”, sentenció Granados en su columna sobre política y economía en Radio Panorama. Agregó: “si cuando tengo algún conflicto y tengan que resolvérmelo, si necesito que me bajen un impuesto y tantas otras cosas es por lo que la Secretaría de Comercio se ha convertido en alguien que te da permiso para algo. Y ahora están diciendo que la verdad no sirvió para nada. Y, siendo honestos, es así. Nunca funcionó”.

Sobre el encuentro de gobernadores, Granados explicó que “las provincias pidieron que se les tranfiera 230 mil millones, que es lo que perdieron con las reformas de ganancias. Ahora están discutiendo de dónde va a salir la plata. Milei dice que no hay plata y que tampoco va a emitir. Dijo que `emitir es salir de caño´. Frente a esto, algunas provincias están planteando sacar una ley para que desde el primero de enero el 50% del impuesto al cheque vaya a la provincia”.

“No creo que nadie plantee una guerra. Durante los primeros 6 meses del próximo año va haber un plafón”, dijo Granados y agregó: “Alfonsín habló de `economía de guerra´ cuando tenía que hacer un `ajuste fiscal´. Al principio funcionó, ajustó todo y bajó muchísimo la inflación; pero después empezaron los paros generales, los conflictos y reclamos sociales, los medios de comunicación estaban en contra y sacaban a la gente que se quejaba todo el tiempo”.

“Lo que debería hacer Milei, más temprano que tarde, es presentar un plan de estabilización. En el 2024, cuando llegue la cosecha, y haya 17 nil millones de dólares más. Va a tener que presentar un plan de estabilización, al margen o recortar gastos”, remarcó el especialista sobre las acciones que debería iniciar el futuro presidente.

“Está tan difícil la cosa antes que se vaya Massa Kiccilof le pidió 150 millones de dólares. Y los legisladores y municipios le dijeron que los probarían siempre y cuando esos 150 millones de dólares se coparticipe con los municipios”.