Inteligencia Artificial y asistentes por voz: las nuevas novedades del mundo automotriz

Empresas dedicadas a la innovación automotriz presentaron nuevos modelos y funciones. Una por una, cuáles son las más destacadas.

El mundo automotriz sigue avanzando a pasos agigantados y ya hay varios puntos que la tecnología va cambiar y mejorar para aquellos que conduzcan en las calles y rutas. Una de las novedades que está a punto de conquistar el mundo automovilístico es el revolucionario concepto de TREV (Turbine-Recharging Electric Vehicle System), un sistema de vehículo eléctrico recargable con tecnología de turbina aeronáutica, que indudablemente sorprenderá.

La empresa china Techrules, dedicada a la innovación automotriz, presentó este concepto que combina la eficiencia de un vehículo eléctrico con la tecnología de turbina aeronáutica.

Techrules sorprendió con los superdeportivos Ren, equipados con esta tecnología híbrida, con un generador de turbina de 80 kW capaz de alcanzar 96.000 revoluciones por minuto. Este generador produce 36 kW, de los cuales 30 alimentan la batería, mientras que 6 kW se destinan a sistemas auxiliares.

Su autonomía es capaz de recorrer más de 2.000 km con un depósito de 80 litros de combustible de aviación. La empresa planea producir en serie una turbina de 45 kW, que funcionará con combustibles renovables y podrá utilizarse como fuente independiente de energía. Esta tecnología no solo ofrece un rendimiento excepcional, sino que minimiza su impacto ambiental.

Asistentes activados por voz: Los usuarios de vehículos son cada vez más exigentes, y la tecnología se adapta rápidamente a sus necesidades. Una de las innovaciones más destacadas es la activación por voz de los sistemas integrados en los automóviles.

La empresa BMW sostiene que los automóviles se vuelven más inteligentes, y, por lo tanto, la comunicación con los usuarios debe ser lo más natural y sencilla posible. En este contexto, Amazon lanzó Echo Auto, una especie de “Alexa para coches” que se instala en las ventilaciones y permite controlar los sistemas del automóvil mediante comandos de voz.

Aunque no es compatible con todos los vehículos, estos dispositivos permiten reproducir música, ajustar el clima, gestionar llamadas y activar otros asistentes. El objetivo es ampliar la capacidad de esta tecnología para que pueda manejar aún más funciones por voz, permitiendo al conductor mantener su concentración en la carretera.

Interacción natural con el entorno: La inteligencia artificial está cambiando la forma en que los conductores se relacionan con sus automóviles y el mundo que los rodea.

Entre las tecnologías que están a punto de revolucionar los automóviles se encuentra el sistema BMW Natural Interaction. Este sistema combina el reconocimiento de gestos y el seguimiento ocultar mediante la realidad aumentada.

La seguridad vial es un aspecto crítico que impulsa las tecnologías innovadoras, y un factor de riesgo común en siniestros es la presencia de objetos que no son visibles para los conductores. Cuando un conductor no puede ver un obstáculo a tiempo, toma decisiones precipitadas para evitarlo, lo que no siempre da buenos resultados.

El LIDAR es un sistema de detección y medición de objetos mediante láser, que calcula la distancia entre objetos y vehículos midiendo el tiempo entre la emisión de un pulso láser y su reflejo. Este sistema se incorporará a los vehículos pronto y aunque aún se están evaluando su precisión y coste, se perfila como un valioso aliado para la seguridad vial.