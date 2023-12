Mauricio Macri podría ser nuevo presidente del PRO tras la renuncia de Bullrich

La salida de la presidenta del PRO en 2024 ya moviliza voluntades de dirigentes del partido, que piden por Mauricio Macri.

"Si Patricia Bullrich es funcionaria del gobierno de Milei no puede seguir siendo presidenta del partido": la frase, proveniente del ex ministro del Interior y gobernador electo de Entre Ríos Rogelio Frigerio, no hizo más que visibilizar las consecuencias extendidas de la alianza entre Mauricio Macri y Javier Milei. Sin embargo, recuperan peso ante la renovación de autoridades del PRO del PRO en el 2024. En la última elección partidaria, realizada en el 2020, Patricia Bullrich fue electa presidenta secundada por el diputado nacional por Santa Fe, Federico Angelini como vicepresidente primero y la senadora nacional por Córdoba Laura Rodríguez Machado como vicepresidenta segunda. Precisamente Federico Angelini, quien se hizo cargo de la titularidad del PRO luego del pedido de licencia de Patricia Bullrich para iniciar la campaña, quien apuntó su predilección por Mauricio Macri: "Patricia dijo que no iba a ser, y me gustaría que sea Mauricio el próximo presidente del PRO, pero es una decisión personal, no sé qué es lo que va a hacer". Entrevistado por Radio Continental, relativizó un supuesto conflicto entre ambos dirigentes: "Así como Mauricio la apoyó a ella siempre, ayer lo hizo en el nuevo camino que tomó Patricia, ella lo apoyaría sin lugar a dudas. Mauricio quiere que a la Argentina le vaya bien". "Se generaron grandes discusiones o especulaciones pero es una cuestión legal. Vencen los mandatos en marzo y se tiene que dar todo el proceso previo, con tres o cuatro meses de anticipación y si nos demoramos nos agarra enero con la feria judicial, que complica porque hay partes que tiene que hacer devoluciones la Justicia", dijo en torno a la fecha del comicio provincial. Macri celebró que Bullrich y Caputo se sumen al gobierno de Javier Milei Ministros pasados y ministros futuros: Luis Caputo, ex titular de Finanzas durante el gobierno de Mauricio Macri, será el encargado del Ministerio de Economía de Javier Milei; mientras que Patricia Bullrich repetirá el rol que tuvo entre 2015 y 2019 al dirigir el Ministerio de Seguridad. En ese marco, y a través de sus redes sociales, el ex presidente señaló que "para llevar adelante el cambio que Argentina necesita y al elegir su primer equipo, me pone contento que Javier Milei cuente con la probada experiencia de Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad y con la capacidad que demostró Toto Caputo en momentos muy difíciles de la economía argentina". Posteriormente, escribió: "Les deseo a ambos el mayor de los éxitos en este compromiso personal que asumen. El éxito de Javier Milei es lo que deseamos todos los argentinos de bien". Se desconoce, por el momento, si el propio Mauricio Macri tendrá un rol de gestión dentro de la administración que asumirá el 10 de diciembre.