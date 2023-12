"Es increíble que faltando 4 días para irse haya que explicarle a Alberto cómo se mide la pobreza"

A pocos días para el cambio de gobierno, Osvaldo Granados hizo un análisis de las últimas noveadades y de lo que podría pasar en el país.

“Falta menos de una semana para que asuma el nuevo gobierno y está todo muy desorganizado”, aseguró el licenciado Osvaldo Granados en su análisis en Radio Panorama y señaló que “el gobierno que viene se acercó más al peronismo no kirchnerista dejando de lado, en parte, a Cambiemos. La jugada de Cristina hoy es que este gobierno se aleje de Cambiemos y se acerque más a un peronismo del interior del país”.

Respecto al anuncio sobre la “ley omnibus” que presentaría Milei luego de asumir, Granados indicó que “es un proyecto que tiene más de 900 páginas y es un mamotreto”. “Pichetto dijo que él puede separar lo que se puede aprobar en el congreso, lo que hay que negociar con los gobernadores y otras medidas que ya no van a salir”.

“Los que están en la economía de todos los días les preocupa muchas cosas, como por ejemplo cuánto va a estar el dólar a partir del lunes o martes. Muchos calculan que puede estar 650 pesos. Pasaría lo mismo que le pasa a los exportadores hoy, que liquidan el 50% al dólar oficial y 50% por el contado con liqui, que eso les da 650 pesos. O sea, no es exagerado porque muchos calculaban un dólar oficial más alto, entre 750 y 780 pesos”, remarcó sobre la economía que viene y agregó, “el lunes se termina todo tipo de control de precios. Los supermercados tienen sus precios 30, 35 y hasta un 40% por encima de los precios de los almacenes de barrio o autoservicios, a causa de Los Precios Cuidados. ¿Qué hay que hacer? ¿Subir los precios de nuevo? Nadie sabe, hay mucha confusión”.

“La frutilla del postre este fin de semana la puso Alberto Fernández. Es muy pobre lo que se pude decir de él. Ha sido un presidente bastante desastrozo. Además de que hace un año y medio le tiró todo el gobierno a Sergio Massa y él se borró, dijo que `la pobreza está mal medida, que no puede ser que él se vaya con una pobreza del 40%´. Y tuvieron que salir a contestarle, no la oposición, si no los organismos del Estado como el INDEC, el Sistema de Informaciones, Evaluaciones y Monitoreo de Programas Sociales de la Presidencia y la Universidad Católica Argentina, y le explicaron que la pobreza tiene que ver con el crecmiento del empleo registrado con muy bajos salarios. Son sueldos que permiten salir del área de indigencia, pero no del de la pobreza”, destacó Osvaldo Granados y subrayó: “tuvieron que explicarle esto a un presidente que le faltan 4 días para irse. Eso me superó. Y ahora está inventando que se va trabajar a universidades de Europa, que va as er asesor de Pedro Sánchez. Ahora falta que diga que va a ser el 9 del Barcelona”.