Pampita contó por qué se incomodó durante el discurso de Benjamín Vicuña en el Martín Fierro de la Moda

La modelo se refirió al momento en que su exnovio recibió una estatuilla y una cámara de la transmisión empezó a enfocarla a ella.

Pampita fue la gran ganadora de los premios Martín Fierro de la Moda. La modelo se llevó la estatuilla de oro y también un reconocimiento a su trayectoria. Sin embargo, el momento que obtuvo mayor repercusión fue su reacción cuando la enfocaron en plena transmisión en el momento justo en que su exnovio Benjamín Vicuña se imponía en la categoría “Actor con Mejor Estilo”.

Como si fuera poco, cuando se subió al escenario, el chileno lanzó una indirecta para la argentina. “Esto se lo voy a dedicar. ¡Esa! Se lo voy a dedicar... No, dos veces, no. Se lo voy a dedicar a mis seis amores. A mis seis hijos que están en sus casas y los amo con toda mi alma”, soltó con picardía en referencia a la pasada entrega de los Martín Fierro cuando mencionó a “un gran amor” y en las redes sociales coincidieron que se estaba refiriendo a Ardohain.

Finalmente, después de la gran repercusión que tuvo el momento en que le pidió a un cámara que no la enfocaran, Pampita rompió el silencio y explicó por qué le molestó tanto que una cámara la enfocara cuando el centro de la escena en realidad debía ser su ex. “Me parece que cuando uno tiene su momento y está dando su discurso tiene que haber cierta cuota de respeto, que la atención esté puesta en o que tiene que estar”, sostuvo en diálogo con LAM (América).

Y completó: “Entonces no quería que se juegue con cosas que me parecen incorrectas. Quería disfrutar de mi momento y cuando le toca a otra persona, tiene que ser así”.

Cómo fue el incómodo momento que protagonizó Pampita en los Martín Fierro de la Moda

Este sábado, antes de que Benjamín Vicuña empezara su discurso, una de las cámaras tomó en primer plano a Pampita, que reaccionó de la peor manera. “Dale, ¿otra vez? ¿Otra vez me vas a enfocar?”, lanzó de forma contundente la actual novia de Roberto García Moritán, mientras una amiga que estaba al lado suyo estallaba de risa con la recriminación.

Inmediatamente, sacaron la imagen de Pampita de la transmisión en vivo para mostrar a Vicuña y su discurso.