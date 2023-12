Granados: "Esperamos el lunes para saber de cuánto será la devaluación"

Así lo aseguró el licenciado Osvaldo Granados en su análisis de la situación de la economía de cara a los últimos meses del año.

Como cada mañana, Radio Panorama tuvo la columna sobre economía y política de la mano del Lic. Osvaldo Granados.

"La ministra de salud, Carla Vizzotti, renovó 5000 contratos de empleados públicos a dos semanas de dejar su cargo, además pasaron a planta permanente a otros. Con esto, solucionan el problema de ellos, no los nuestros. Le dieron trabajo a todos sus amigos, y el salario de ellos lo pagamos nosotros", comenzó diciendo el Licenciado.

"Este es el problema de la Argentina, en parte, esto explica la decadencia de los últimos 20 años", agregó.

En este sentido, Granados señaló: "Todos esperamos el lunes para saber cuánto costará el dólar, de cuánto será la devaluación, es la principal incógnita que intenta revelar el mercado".

"Lo que se sabe a ciencia cierta es que los ingresos del bolsillo no suben a la par, por eso la gente no llega a fin de mes", continuó.

Además, el Licenciado se refirió a la Vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner: "Ella dijo 'Yo no me voy con Alberto y Massa', porque quiere posicionarse como la jefa de la oposición. Es por esto, que no estoy seguro de que ella quisiera que Massa hubiese ganado, ya que le podía hacer frente y revelarse ante ella".