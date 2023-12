Estefi Berardi respondió las acusaciones de usar un vestido de "mala calidad" para los Martín Fierro de la Moda

La panelista hizo referencia a las feroces críticas que le hicieron los especialistas en moda.

Estefi Berardi no pasó desapercibida al caminar por la alfombra roja de los premios Martín Fierro de la Moda por su llamativo vestido naranja con pedrería.

Si bien ella se mostró feliz con su look, la panelista fue duramente criticada por los especialistas en moda de la televisión. Uno de los más filosos fue César Juricich, quien opinó: "Ese vestido es raro, raro, raro. Era raro el color, rara la pedrería, raras las lentejuelas".

"Uno acá no critica al diseñador (Claudio Cosano), estamos tal vez criticando un diseño y la elección de la persona que está llevando el vestido. No todos estamos mal vestidos siempre y no todos estamos bien vestidos siempre", añadió.

Te recomendamos: El incidente que sufrió Estefi Berardi en los Martín Fierro Latino: "Descompuesta"

Finalmente, sin dejar pasar ningún detalle, Juricich sentenció: "El anaranjado es un color muy jugado. Si el género no es de excelente calidad, delata la mala calidad. No estoy diciendo que el vestido de ella sea de mala calidad pero, vos lo ves, y se nota que la pedrería es plástica. No se ven cristales. Vos mirás el vestido y la imagen que me refleja es que esa lentejuela no es de buena calidad".

Por su parte, Berardi aprovechó un piropo de una seguidora para agradecer a Cosano por el gran trabajo que había hecho con su vestido. "Re lindo el naranja, ¡te queda genial!", le dijeron.

"Claudio Cosano es todo lo que está bien. Gracias", compartió la panelista junto al emoji de un corazón.