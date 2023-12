Quién es “Lule”, la persona a la que Martín Menem agradeció durante su discurso de asunción en Diputados

Tiene una vasta experiencia como “operador” y en el último tiempo trabajó en el armado de La Libertad Avanza; por estas horas se baraja su nombre para el cargo de secretario administrativo de la Cámara Baja.

Tras ser designado este jueves como el nuevo presidente de la Cámara de Diputados, en reemplazo de Cecilia Moreau, Martín Menem agradeció especialmente a su familia y a dos figuras dentro de La Libertad Avanza (LLA): Karina Milei y a su primo Eduardo “Lule” Menem, un nombre que por estas horas se baraja como posible secretario administrativo de la Cámara Baja.

“Quiero agradecer la honrosa distinción que me acaban de conferir mis pares para designar esta Cámara integrada por los legítimos representantes del pueblo argentino. A lo hora de los agradecimientos, lo hago con mis padres y mis hermanos por haberme inculcado los valores esenciales de un ser humano: la lealtad, la palabra, humildad, mérito, esfuerzo y el sacrificio, que me han permitido transitar el camino. A mis hijos también el agradecimiento, que se vienen aguantando ausencias. Y dentro del espacio, hay dos personas de las que no me quiero olvidar nunca: Eduardo ‘Lule’ Menem y Karina”, señaló el sobrino del expresidente Carlos Menem.

Eduardo “Lule” Menem, también sobrino del exmandatario y primo del flamante presidente de la Cámara de Diputados tiene una vasta experiencia como “operador” y en el último tiempo trabajó en el armado de LLA. Lule fue un “armador” clave de los libertarios en diferentes provincias y por estas horas se baraja como posible secretario administrativo de la Cámara de Diputados.

“Tiene muñeca y experiencia”, comentó un dirigente peronista riojano de larga trayectoria. Hijo de Munir Menem, Lule fue el histórico secretario privado de su tío Eduardo Menem en el Senado y dueño de una agenda de contactos oficialistas y opositores que a su alrededor definen como “envidiable”.

Lule forma parte del círculo de colaboradores “indispensables” de Martín Menem, quien a partir de hoy preside la Cámara Baja. No es casual que en pleno discurso inaugural Menem le haya dedicado una mención aparte junto a Karina Milei, hermana del presidente electo y futura secretaria general de Presidencia.