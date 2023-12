"El mundo no se acaba el 31 de diciembre"

La psicóloga Emily Azar dio algunas pautas sobre cómo lidear con la ansiedad y la frustración que sobrevienen con la llegada del fin de año.

En diálogo con Noticiero 7, la psicóloga Emily Azar se refirió a las sensaciones que suelen venir aparejadas con la llegada del fin de año, por intentar cumplir todas las metas que no se alcanzaron durante el año en un solo mes.

La profesional indicó que para esta época se percibe "no solo es la ansiedad, sino la frustración y el dolor en caso de duelos. Es el último mes del año, pero no el último mes de vida. Se lo vivencia como si fuera la última oportunidad de cerrar proyectos, de conseguir cosas. Hay una urgencia por cerrar en un periodo de tiempo que no es para eso".

"Pareciera que en diciembre se altera la percepción subjetiva del tiempo. El tiempo adulto pareciera rendir menos en comparación de un niño, por las preocupaciones y ocupaciones. Las actividades laborales y sociales, los chicos con sus exámenes, las vacaciones, las transiciones laborales y las festividades. Este año, vivenciamos ansiedad e incertidumbre pero además cuestiones amenazantes que tienen que ver con lo básico de la supervivencia", agregó.

Agregó: "Hay gente que desde octubre vive con ansiedad las fiestas por diferentes motivos. La mente lo vivencia en términos de lo último y el tiempo que se acaba, y eso es angustiante. Hay que entender que no todo se acaba el 31, el 1 y el 2 la ciudad está como 'muteada' pero el punto es entender que los procesos tienen sus propios tiempos, y prever el disfrute con los familiares que vienen de otro lado, las fiestas son un evento más del año, si analizamos, nos pasa lo mismo en Pascua".