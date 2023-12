"Lo toquetean todo": el enojo de Flor Vigna con los fanáticos de Luciano Castro

La cantante reveló que su novio enfrenta momentos incómodos a la salida del teatro cuando es interceptado para sacarse fotos.

Flor Vigna y Luciano Castro están viviendo un gran momento personal y profesional. Mientras ella brilla en la pista del Bailando 2023 (América), él está a punto de estrenar la obra teatral El beso en Mar del Plata. En una entrevista con DDM (América), la artista fue consultada sobre su relación con el actor y no dudó en asegurar que todo marcha viento en popa.

Durante la nota, la conductora del ciclo quiso saber qué opinaba ella del incómodo momento que vivió su pareja hace unos meses cuando se presentó en un programa de Paraguay. En pleno vivo, la anfitriona Dora Ceria tocó al invitado y, admirada, comentó: “¡Es de verdad, señores!”. Ante esto, el galán agradeció el recibimiento, pero hizo una acotación cuando se le preguntaron por el gesto de la mediática: “No me molesta, pero si yo lo hago al revés, tengo una demanda”.

Al respecto, Flor Vigna explicó que, aunque no lo comente, Luciano suele vivir situaciones como esa. “Yo sé que la gente no lo sabe, pero le pasa mucho que cuando sale a sacarse fotos lo toquetean todo”, reveló la cantante. Acto seguido, contó que su novio prefiere que le pase a él y no a sus compañeras de elenco. “Nosotros tenemos dos personas de seguridad, pero él siempre pide que una de ellas vaya con Carla Conte y la otra conmigo, entonces se queda sin nadie y lo tocan todo”, concluyó.