Mónica Farro irá a juicio contra More Rial

La ex participante del "Bailando 2023" llevará al banquillo a la hija del conductor de "Argenzuela" a raíz de sus desafortunados dichos meses atrás.

Mónica Farro finalmente irá a juicio contra Morena Rial. Cabe recordar que el litigio comenzó hace más de seis meses, cuando la actriz denunció el robo de sus tarjetas en una de sus participaciones en el programa "LAM", que conduce Ángel de Brito. Esa misma noche había estado también la mediática. Y todas las miradas fueron hacia la hija de Jorge.

Pero en esa oportunidad, Mónica no fue la única damnificada. También, estaban sus excompañeras de panel Marcela Feudale y Estefi Berardi. A las tres les falto dinero de sus cuentas por operaciones que ellas no realizaron. Y una misma situación habría ocurrido en Córdoba, en un hotel, y con la tarjeta de Jorge Rial.

Mónica Farro

Ayer, finalmente, se realizó la audiencia de mediación entre Farro y Rial. Se supo que la mediática no se presentó ante la Justicia. Leandro Damián Rava, abogado de la ex participante del "Bailando 2023", manifestó que la hija de Jorge no recibe las cartas documento en su domicilio. Además, tampoco va al correo a retirarlas, pese a que le dejan el aviso de visita correspondiente.

Según informaron, el paso siguiente es presentar la demanda de daños y perjuicios por los dichos de Morena en el programa de América TV. En esa oportunidad, dijo que Farro viajaba a Bahía Blanca a realizar sexo oral a cambio de plata: “Tengo más plata yo en mi tarjeta de débito que alguien que se tiene que ir a chupar una p… por plata a Bahía Blanca”.

More Rial

En la carta documento que había presentado tiempo atrás la actriz, compartido por Lío Pecoraro en una exclusiva del "Run Run del espectáculo", se expone que las afirmaciones fueron “desafortunadas, falsas, infundadas, denigrantes y mendaces”. Sin embargo, en las últimas horas, la vedette no compartió nada en su cuenta de Instagram sobre este escándalo judicial.