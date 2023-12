Sastre, nuevo DT de Mitre, habló de todo: el proyecto, los que se van, los que vienen y su estilo de juego

El flamante entrenador del Aurinegro busca armar un equipo competitivo para la Primera Nacional.

Mitre anunció a su nuevo entrenador Joaquín Sastre, quien tomará las riendas del equipo en este 2024. Luego de su confirmación, el DT dialogó con Noticiero 7 y contó detalles del proyecto que quiere llevar adelante en Santiago del Estero.

“Estamos muy entusiasmados con lo que va a ser el 2024. Si bien no estamos entrenando, pero sí trabajando mucho a destajo para esta etapa que es importante, que es la del armado del plantel”, dijo Sastre.

“Tuve siete propuestas de equipos diferentes, pero dentro de los proyectos que me presentaron, el de Mitre fue uno de los que más me entusiasmó y fuimos avanzando. Sabía también que es una plaza requerida por los entrenadores y que había mucha competencia. Estoy agradecido y devolveré con trabajo y muchas horas de dedicación la confianza que la dirigencia ha depositado en mí”, agregó.

Sobre el plantel, el DT contó de algunos jugadores que se quedan y otros que se van: “Facu Juárez es un hecho que no va a ser parte del plantel el año que viene por una propuesta que tiene del exterior, que todavía creo que no se ha materializado del todo. Por eso no se ha hecho oficial, pero entiendo que está bastante avanzado. Santi Rosales está esperando también una propuesta del exterior y si no seguirá siendo jugador de Mitre”.

“Sobre los demás, Pity Alessandroni acordó su continuidad. Lo mismo, la Bestia David Romero, el Kichu Díaz, Brian Mieres entre otros; hay una base importante de jugadores a la que queremos sumar lo mejos”, agregó.

“Intentaremos traer refuerzos sabiendo que va a ser un mercado difícil, porque muchos especulan con irse afuera. Vamos a apostar a un mercado inteligente de muchas horas de análisis para poder encontrar recursos o jugadores que por ahí no los vean todos y nos den rendimiento, que es lo más importante”, dijo el DT.

“Estamos en esa búsqueda de cerrar un jugador que va a ser importante. Pero en todos los puestos necesitamos reforzar: un central derecho y otro zurdo porque Melillán se está recuperando de una cirugía. Es un puesto en el cual necesitaremos tener competencia. Al igual que en el lateral por izquierda, seguramente busquemos uno”, comentó.

Mientras, reveló que “a diferencia de lo que me pasó a mí en Gimnasia, donde de un proceso al otro se fueron más de 25 jugadores, tuvimos que salir a buscar prácticamente la misma cantidad y bueno, eso claramente no fue saludable a pesar del rendimiento que tuvimos. El equipo le llevó su tiempo a acomodarse. Creo que acá es una ventaja sostener una base importante del plantel de este año”.

Por su parte, Sastre comentó cómo le gusta que jueguen sus equipos: “Me gustan los equipos que proponen, más que los que responden, pero después en los partidos se pueden dar diferentes situaciones donde tengas que reflejar y jugar de contragolpe. Seguramente no va a ser una postura que adoptemos de inicio”.

“Me identifica mucho el ataque; ningún equipo se hace de una sola fase, sino que los equipos que atacan bien también defienden bien. Eso es un poco del perfil de equipo. Por eso también vamos a buscar, sumado a lo que tenemos, jugadores que nos den también dinámica y cierta verticalidad”, afirmó.

Por último, reveló que quiere hacer un cambio en el campo de juego. “Estuve en el estadio de Mitre y lo único que hablamos con Guillermo (Raed) fue de tratar de ensanchar un poco la cancha, que creo que tiene margen para poder desplegar mejor el modelo. Creo que le podemos dar cuatro metros de ancho a la cancha y de esa manera hacerlas a las medidas que uno prefiere. Tenemos que garantizar que venir a jugar a Santiago para los equipos rivales sea dificultoso llevarse algo”.