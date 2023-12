Estanflación, ajuste y otra jerga económica

Algunas recomendaciones que puede ser válidas. Mantener el gasto público que protege a los pobres y vulnerables. Tratar de mantener la inversión pública.

Por Eugenio Diaz Bonilla

Para Clarín

Felicitaciones al pueblo argentino por otra muestra de cultura democrática y al flamante presidente. Como muchos argentinos, espero que podamos superar el deterioro económico y social que sufrimos desde 2011. Lo que sigue son algunas reflexiones en esa dirección.

En los 70 y 80 hubo una detallada discusión sobre las políticas necesarias para superar el estancamiento económico con inflación (“estanflación”), en particular en los países afectados por la crisis de la deuda. La idea era lograr “adjustment with growth”. Aunque “adjustment” puede ser entendido como “adaptación” la traducción fue “ajuste,” con la implicación de “ajustarse el cinturón.” Pero desde el punto de vista analítico, es un tema de contabilidad no de economía.

La demanda agregada (que incluye el consumo de las familias (C), el consumo del gobierno (G), la inversión privada y pública (I) y lo que se exporta (X)) debe estar en línea con la oferta agregada (que incluye los bienes y servicios finales que se producen internamente (PBI) y lo que se importa (M)). Si la demanda agregada excede la oferta agregada va a haber una combinación de inflación y/o déficit de comercio internacional, lo que puede llevar al endeudamiento externo excesivo, crisis cambiaria y, eventualmente, un quiebre bancario (como pasó en Argentina y otros países). El debate era como bajar el exceso de demanda agregada de manera que no afectara la oferta agregada, ya que algunos argumentaban que las medidas tomadas también hacían caer la producción y el empleo, profundizando la crisis.

Además del nivel de la demanda agregada, también se consideraba importante su composición: lo ideal era promover la inversión (I) y las exportaciones (X) mientras se bajaba el gasto público (G).

Por el contrario, el segundo mandato de Cristina Fernández y parte del de Mauricio Macri, mostraron que un gasto público alto estuvo asociado con niveles muy bajos de exportaciones e inversiones como porcentaje del PBI, afectando esos dos pilares fundamentales del crecimiento.

Pero si bajo G y subo I y X, puedo tener “ajuste con crecimiento,” generando empleos privados de calidad. Esas ideas llevaron a varias recomendaciones que siguen siendo válidas. Primero, mantener el gasto público que protege a los pobres y vulnerables. El presidente electo ha hecho declaraciones en ese sentido. Segundo, tratar de mantener la inversión pública.

En este tema las propuestas del nuevo gobierno van en la dirección equivocada. Tercero, tener un tipo de cambio competitivo, para fomentar las X. Acá no tengo claro qué hará el gobierno. He escrito muchas veces sobre el problema de tener un instrumento (el tipo de cambio) y dos objetivos (inflación y crecimiento), lo que en Argentina ha llevado al ciclo de “fijación” y “explosión” señalado por Guido di Tella.

Ese debate lo viví en John Hopkins University, donde hice mi PhD en economía, entre Bela Balassa (conocido economista del comercio internacional que proponía usar el tipo de cambio para el crecimiento y el empleo) y Alan Walters (que fuera asesor de Margaret Thatcher y que era defensor del tipo cambio como ancla nominal).

Creo que la historia y la teoría económica apoyan la propuesta de Bela. Reconozco las restricciones que imponen la deuda pública y privada ligada al dólar para cualquier ajuste del tipo de cambio.

Pero hay varias cosas que pueden ayudar. Primero, es mejor usar una canasta de monedas como la que calcula el Banco Central. Segundo, se puede desdoblar un tipo de cambio financiero y uno comercial (como sugirió Rudiger Dornbusch en 1993). Tercero, también puede ayudar el “multi monetarismo” que han planteado economistas de Juntos por el Cambio, y que yo comentara en estas páginas mostrando lo que está pasando en Venezuela.

Finalmente, unos comentarios sobre comunicación. Entiendo que el flamante presidente quiera mostrar que la situación es difícil para justificar las medidas que hay que tomar; pero si exagera (no tiene por qué haber hiperinflación; en estanflación ya estamos; y la recuperación no tiene que tardar dos años), puede asustar a los agentes económicos afectando la inversión y creando una profecía autocumplida. Y el objetivo no es volver a ser una potencia (que nunca fuimos) en 35 años, sino simplemente retomar el ritmo de crecimiento y generación de empleos que perdimos desde 2011, lo que puede hacerse en el corto plazo.

Me pareció encomiable que, luego de la elección, el presidente electo le haya pedido a Dios sabiduría para distinguir el bien del mal, coraje para elegir el bien, y templanza para sobrellevar las consecuencias. Por el bien de los argentinos, amén.