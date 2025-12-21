En pleno centro: delincuentes se llevaron dinero y mercadería de una casa de cotillón

El comercio, que fue tomado como blanco por los delincuentes, está ubica sobre calle Pellegrini de esta Capital. Intervino Comisaría Primera.
Una desagradable sorpresa se llevó el dueño de una casa de cotillón y repostería del casco céntrico cuando fue a abrir su negocio para atender al público y notó que delincuentes dañaron la cerradura y se llevaron dinero y mercadería.
El caso se conoció cerca de las 7.30 cuando Antonio Di Pietro (62) solicitó ayuda a los efectivos de la Comisaría Primera a quienes les informó que su negocio de calle Pellegrini fue blanco de delincuentes.
Cuando los uniformados arribaron al local y se entrevistaron con el damnificado, éste explicó que los malvivientes dañaron la cerradura de la puerta principal del negocio para poder ingresar y sustraer bienes.
Una vez dentro, se trasladaron hasta la caja registradora desde donde sacaron $155.600 luego antes de huir se apoderaron de varios paquetes de harina, cajas con chocolates y margarina.
Allí, los uniformados se entrevistaron con la fiscal Belkis Alderete quien dispuso que Criminalística realice trabajos de fotografía, planimetría y levantamiento de huellas.
Además, la representante del MPF pidió que la Brigada de Interna secuestre las cámaras de seguridad del local y de los negocios aledaños para identificar a él o los delincuentes.