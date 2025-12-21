En pleno centro: delincuentes se llevaron dinero y mercadería de una casa de cotillón

El comercio, que fue tomado como blanco por los delincuentes, está ubica sobre calle Pellegrini de esta Capital. Intervino Comisaría Primera.

Hoy 11:30

Una desagradable sorpresa se llevó el dueño de una casa de cotillón y repostería del casco céntrico cuando fue a abrir su negocio para atender al público y notó que delincuentes dañaron la cerradura y se llevaron dinero y mercadería.

El caso se conoció cerca de las 7.30 cuando Antonio Di Pietro (62) solicitó ayuda a los efectivos de la Comisaría Primera a quienes les informó que su negocio de calle Pellegrini fue blanco de delincuentes.

Cuando los uniformados arribaron al local y se entrevistaron con el damnificado, éste explicó que los malvivientes dañaron la cerradura de la puerta principal del negocio para poder ingresar y sustraer bienes.

Una vez dentro, se trasladaron hasta la caja registradora desde donde sacaron $155.600 luego antes de huir se apoderaron de varios paquetes de harina, cajas con chocolates y margarina.

Allí, los uniformados se entrevistaron con la fiscal Belkis Alderete quien dispuso que Criminalística realice trabajos de fotografía, planimetría y levantamiento de huellas.

Además, la representante del MPF pidió que la Brigada de Interna secuestre las cámaras de seguridad del local y de los negocios aledaños para identificar a él o los delincuentes.