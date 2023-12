Sofía Aldrey rompió el silencio tras su separación de Federico Bal y chicaneó a Estefi Berardi

La expareja del actor se refirió a la causa judicial, a las mujeres involucradas, al vínculo con Carmen Barbieri y a la negación de Estefanía Berardi.

Sofía Aldrey se separó de Federico Bal en medio de un escándalo tras descubrir varias infidelidades del actor. A diez meses de la polémica, rompió el silencio y se refirió a la causa judicial, a las mujeres involucradas, a la charla que mantuvo con su ex, al vínculo con Carmen Barbieri y chicaneó a Estefanía Berardi.

En diálogo con el móvil de LAM (América), Aldrey remarcó que una cosa es lo que se dijo a nivel mediático y otra lo que pasó en la Justicia. “En la tele todos tienen la posibilidad de hablar y expresarse. Siento que falta otro lado de la historia, pero como tampoco me interesa... En lo judicial, el juez no dio lugar al planteo que se estaba haciendo”, detalló en referencia a la denuncia que hizo Berardi.

Luego admitió que lo que le tocó atravesar no fue fácil porque, más allá de la traición, se vio expuesta públicamente. Y destacó que a raíz de la causa judicial, el tema se extendió en el tiempo.

“Yo sé lo que pasó porque a mí nadie me lo contó, es mi vida”, sostuvo para luego admitir que se encontró con un montón de información un día que agarró la computadora de Federico para mandar un mail.

En cuanto a la reacción de Berardi, que siempre negó la acusación y aseguró que vulneraron su intimidad, Aldrey fue tajante: “Yo sé lo que es verdad, lo que es mentira y puedo dormir tranquila porque nunca mentí”.

“Lo que pasa es que yo nunca tuve un problema personal con ella y ella sí conmigo. Pero como yo dije en su momento, si yo tuviese que agarrármela con cada una de las minas de los chats, no me alcanzan las horas del día, del mes... Nos quedamos hasta mañana hablando. Había tantos chats y tantas cosas que leí horribles que ni quiero pensar. No me quiero acodar”, cerró.

En otro momento de la nota, aclaró que Estefi jamás la contacto y que le encantaría encontrársela. “Me encantaría poder hablar con ella porque la escuché decir que con algunas personas se puede hablar y con otras no. Como si hubiera iniciado acciones legales contra quienes no y la verdad es que conmigo nunca se contactó”.

Respecto al motivo por el cual cree que Berardi la esquiva, lanzó: “No sé, por ahí tienen mucha vergüenza de haber estado con Federico y le da vergüenza todo. Pero si me hubiera llamado, la hubiese atendido. Hablé con un montón”. Y con picardía especuló: “Capaz le daba vergüenza, estaba de novia... No se me ocurre por qué”.