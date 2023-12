Santiago Bausili fue oficializado como presidente del Banco Central de la República Argentina

Las designaciones fueron publicadas este martes en el Boletín Oficial después de que el lunes el presidente Javier Milei redujera de 18 a 9 los ministerios y encabezara su primera reunión de Gabinete en Casa Rosada.

El Gobierno nacional oficializó la designación de Santiago Bausili al frente del Banco Central y de otros miembros del directorio. También fueron ratificados otros puestos claves de la nueva administración.

Las designaciones fueron publicadas este martes en el Boletín Oficial después de que el lunes el presidente Javier Milei redujera de 18 a 9 los ministerios y encabezara su primera reunión de Gabinete en Casa Rosada.

Con sus colaboradores ya en funciones, aún restaba oficializar a los titulares de otras áreas clave para el nuevo Gobierno. Es así que este martes, las designaciones fueron comunicadas en distintas resoluciones que llevan las firmas del presidente Javier Milei y del ministro de Economía Luis Caputo.

Además de Bausili, fueron confirmados Vladimiro Werning como vicepresidente del BCRA y Alejandro Lew, Marcelo Griffi, Agustín Pesce y Juan Curutchet como directores de la entidad. Todos permanecerán en sus cargos hasta 2028.

En otro decreto, fueron informadas las salidas del ex titular del Banco Central Miguel Ángel Pesce y del ex vicepresidente Sergio Woyecheszen, y de los ex miembros del directorio Claudio Golonbek, Zenón Biagosch, Lisandro Cleri, Jorge Carrera, Eduardo Hecker, Pablo Carreras Mayer y Juan D'Attellis Noguera.

En el área que dirige "Toto" Caputo, quien esta tarde realizaría los primeros anuncios económicos, fueron también designados Pablo Quirno Magrane, como secretario de Finanzas, y Javier Rodríguez Chirillo, como secretario de Energía.