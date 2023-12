Jennifer Aniston contó detalles de cómo fue grabar su escena de sexo en “The Morning Show”

La actriz también reveló que habló con su amigo Matthew Perry el mismo día que fue encontrado sin vida

En 2019, llegó a la plataforma de Apple TV+ The Morning Show, un programa que retrata los problemas a los que se enfrentan los presentadores de noticias día con día. Protagonizado por Jennifer Aniston, Reese Witherspoon, Billy Crudup, Julianna Margulies y Steve Carrel, por mencionar algunos, el show se ha convertido en un gran éxito, estrenando su tercera temporada en septiembre pasado.

Unos de los momentos más impactantes de la más reciente entrega de la serie fue el momento en que el personaje de Aniston (Alex Levy) y Jon Ham (Paul Marks) tienen un intenso encuentro sexual. En entrevista con Variety, la actriz de 54 años habló de cómo fue la experiencia de grabar esta escena.

Aniston compartió que la directora Mimi Leder, se encargó de hacer del encuentro algo cómodo y profesional, además de que Jon Ham se comportó “como un caballero” durante toda la escena.

“Teniendo a Mimi allí, estás protegido. Nunca me sentí incómoda. Jon era todo un caballero, siempre - me refiero a cada movimiento, cada corte, ‘¿Estás bien?’ También fue muy coreografiado. Esa es la belleza de Mimi y nuestro magnífico editor, la música y la iluminación”.

Jennifer añadió que incluso se les preguntó si querían un coreógrafo de intimidad, pero creyó que eso haría todo mucho más incómodo. Al final del día, todos los elementos de la escena se unieron para que Jennifer y Jon disfrutaran su “falso encuentro”.

“Nos preguntaron si queríamos un coordinador de intimidad. Yo soy de los viejos tiempos, así que estaba como, ‘¿Qué significa eso?’ Dijeron: ‘Cuando alguien te pregunta si estás bien’, y yo dije: ‘Por favor, esto ya es bastante incómodo’. Somos experimentados - podemos resolver esto. Y teníamos a Mimi allí”.

Reese Whiterspoon, quien también fue parte de la entrevista con Variety, aseguró que no fue una escena tan “explicita” como muchos en redes aseguraron, pero lo cierto es que es raro ver a la ex-estrella de Friends en situaciones tan subidas de tono.

No obstante, esta no es la primera vez que Aniston hace escenas de desnudos frente a las cámaras. La primera de estas fue en 2006, cuando la actriz protagonizó la comedia de Vince Vaughn, Viviendo con mi ex. Incluso en The Morning Show, Aniston ya había aparecido desnuda, sufriendo un colapso en la ducha por el Coronavirus que en el contexto de la serie, sigue azotando al mundo.

En una reciente entrevista con Entertainment Weekly, Jennifer confesó que su papel de Alex Levy ha sido uno de los más retadores de toda su carrera, asegurando que no hubiera podido darle vida sin la experiencia de varias décadas en la televisión y el cine respaldándola.

“Este papel nunca me podría haber llegado antes. Es uno de los trabajos más difíciles que he tenido. Sabía que estaba a la altura de la tarea, pero luego estaba la excavación de todas las emociones con el fin de crear este mundo para esta mujer. Todas sus líneas de vida se están cayendo. Salía de algunas de esas escenas sintiéndome como si se me hubiera caído una tapa de alcantarilla de la espalda”, declaró Aniston.

Durante su entrevista con Variety, Aniston también habló de la reciente pérdida de su amigo y compañero de elenco en Friends, Matthew Perry. La actriz compartió la forma en que le gustaría que el encargado de darle vida a Chandler Bing en la famosa serie, fuera recordado.

“Era feliz, eso es todo lo que sé. Yo estaba literalmente enviando mensajes de texto con él esa mañana (...) Quiero que la gente sepa que estaba realmente sano, y recuperándose. Estaba en una persecución. Trabajó muy duro. Realmente le tocó una dura. Le echo mucho de menos. Todos lo extrañamos. Nos hacía reír mucho”.