Las 10 medidas de emergencia económica que anunció el ministro Luis Caputo

El ministro de Economía del gobierno de Javier Milei anunció su paquete de 10 medidas para atacar lo que consideró el principal problema de Argentina, el déficit fiscal.

El ministro de Economía Luis Caputo anunció lo que denominó "paquete de medidas de urgencia económica" como primera medida del gobierno de Javier Milei. En un comunicado grabado que duró un poco más de 15 minutos, habló especialmente del déficit fiscal como el principal problema de la economía argentina. "Siempre atacamos las consecuencias, y nunca el problema", afirmó Caputo. Las medidas anunciadas por Luis Caputo en el Ministerio de Economía: No se renuevan los contratos laborales del Estado que tengan menos de un año de vigencia.

que tengan menos de un año de vigencia. Se decreta la suspensión de la pauta del gobierno nacional.

del gobierno nacional. Los ministerios bajan de 18 a 9 y las secretarías de 106 a 54.

bajan de 18 a 9 y las de 106 a 54. Reducir al mínimo las transferencias discrecionales del Estado a las Provincias.

discrecionales del Estado a las El Estado Nacional no va a licitar más obra pública nueva. Además cancelará las licitaciones de las obras que no hayan comenzado.

Además cancelará las licitaciones de las obras que no hayan comenzado. Reducir subsidios a la Energía y el Transporte.

Mantener los planes Potencias Trabajo de acuerdo al presupuesto 2023

Vamos a sincerar el tipo de cambio oficial a $800 y se hará un aumento provisorio del Impuesto PAÍS a las importaciones y a las retenciones de las exportaciones no agropecuarias.

Reemplazar la SIRA por un sistema estadístico.

Duplicar la Asignación Universal por Hijo y aumentar en un 50% la Tarjeta Alimentar.