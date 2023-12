El filoso palito de Marina Calabró a Gran Hermano: "Se notó mucho que..."

La periodista dio su opinión sobre el ciclo de Telefe conducido por Santiago del Moro.

Desde el comienzo de Gran Hermano que el ciclo conducido por Santiago del Moro está dando que hablar. Marina Calabró no ha sido la excepción y tiró un picante palito al reality de Telefe.

En ese sentido, la periodista comenzó: “Se notó mucho que le dijeron a los participantes, sobre todo al que entró primero, que describiera lo que veía, que no se quedaran callado. Le hicieron un coacheo."

Luego, siguió: "Entonces decía ‘ay, acá están las plantitas que voy a regar mañana, el banquito, la sillita, la cocinita eléctrica, el baño, el espejito ¿Estoy bien? ¡Sí, estoy bien! ¡Épico!’ Y uno pensaba ‘¡Este hombre está loco, habla solo! Fue Raro”.

Marina Calabro

Por último, Marina Calabró criticó el timing televisivo: “Después tenían que meter veinte participantes. Son veintidós, hoy entran los que faltan. Entonces requirió un apuro…y acá volvemos a un dilema de la tele ‘ritmo no es apuro, apuro no es ritmo’. A mí por momentos me incomodó el vértigo porque se notaba que estaban metiendo quinta a fondo."

"Entonces eso tiene que estar armado de manera tal que sea ágil pero que no se note que lo están apurando. Y lo relevó al conductor, porque alguno estaría diciéndole ‘Metele’”. cerró, Marina Calabró.