Cómo utilizar el modo silencioso de Instagram

Un uso excesivo de esta red social puede afectar el trabajo, la productividad y los horarios de sueño.

Instagram, la red social de Meta que es utilizada por más de 1.200 millones de personas en todo el mundo, incorpora un modo silencioso para aquellos usuarios para los que la plataforma puede llegar a ser muy entretenida y pasan mucho tiempo navegando por su interminable flujo de contenido sin siquiera darse cuenta.

Si cree que su uso excesivo de esta aplicación podría afectar la productividad en el trabajo, así como los horarios de sueño.

Es aquí donde el modo silencioso integrado para establecer límites al uso de esta red social puede ser una herramienta de mucha ayuda.

Qué es el modo silencioso de Instagram

El modo (DND) solo para Instagram es muy similar a una función de No molestar y cuando esté activado, el usuario no recibirá notificaciones sobre mensajes directos, me gusta o comentarios en sus publicaciones.

Esto también incluye llamadas entrantes y otras actividades durante el tiempo que cada persona considere necesario.

Es importante aclarar que el modo silencioso no impide acceder a Instagram. Lo que hace es pausar las notificaciones automáticas, para que estas no puedan ser distractores, en caso de que se necesite estar concentrado en una actividad que requiera toda nuestra atención.

Una vez que finalice el uso del modo silencioso, se recibirá un resumen rápido de las notificaciones recibidas y que así sea más fácil ponerse al día con aquellas cosas ocurridas durante este periodo.

Qué diferencia a esta herramienta del modo no molestar de un teléfono

Tanto Phone, Samsung Galaxy, Pixel entre otros dispositivos móviles, incorporan el modo No molestar para bloquear distracciones.

Sin embargo, el modo silencioso de Instagram es la elección ideal si lo que se desea es solamente bloquear las notificaciones de Instagram sin afectar otras alertas.

Además, tanto amigos como seguidores podrán ver cuándo se esté en modo silencioso gracias al estado de actividad y una respuesta automática que explica a las personas que no se recibirán notificaciones de sus mensajes durante este tiempo.

Cómo habilitar el modo silencioso

El modo silencioso se puede encontrar en la configuración de Instagram dentro de la sección Notificaciones.

Para comenzar, es necesario la aplicación de Instagram en el teléfono y luego tocar el ícono de perfil en la esquina inferior derecha.

Luego, hacer clic en el menú que se localiza en la parte superior derecha de la pantalla y luego seleccionar Configuración y privacidad.

Ahora, es necesario navegar hasta Notificaciones para posteriormente encontrar el Modo silencioso.

Para finalizar el proceso solo es necesario tocar el botón junto al Modo silencioso y encenderlo.

De forma predeterminada, el modo silencioso está configurado de 11 p. m. a 7 a. m., pero cada usuario puede crear su propio horario personalizado editando las horas de inicio y finalización.

Una vez habilitado, se activará automáticamente todos los días durante el horario elegido.