Lourdes Sánchez sobre las críticas que recibe en el Bailando 2023: “No me van a derrotar, esto me hace más fuerte”

En diálogo exclusivo con Teleshow, la bailarina se refirió a los comentarios de sus compañeros en el certamen y sobre la posibilidad de renunciar a la pista.

Lourdes Sánchez es una de las participantes del Bailando 2023 que no pasa desapercibida. Cada temporada, la bailarina se luce por sus habilidades artísticas y también por las previas picantes que lleva a cabo en un mano a mano con Marcelo Tinelli. En esta oportunidad, la esposa del Chato Prada recibió algunas críticas de parte de sus compañeros de la pista más famosa del país porque la acusan de “estar acomodada” por ser la mujer del productor general del ciclo de América.

En ese contexto, entre tantas críticas, hace unas semanas la bailarina recurrió a una táctica casera para contrarrestar la mala energía a la hora de participar en la pista más famosa del país. Desde sus redes sociales, compartió un momento de limpieza del ambiente de su casa. Con un palo santo en su mano, encendido y humeando, la correntina se grabó a sí misma mientras mirando a cámara, explicó: “Como hoy bailo vamos a ponernos mucho palo santo. Yo te digo que esto no me va a hacer nada, necesito un baño de kerosene directamente”.

Tras estos cruces, hubo rumores de que Sánchez podría renunciar finalmente al certamen. Este lunes, en diálogo exclusivo con Teleshow, la bailarina dejó en claro su situación. “Yo defiendo todo ahí en la pista, me defiendo con mi baile, con el talento, con el equipo, es como que siento que las críticas son de parte de mis compañeros”, comenzó diciendo Lourdes. “Siento que a mis compañeros quizás les encantaría tener la idea que tenemos nosotros como equipo, o decir, ‘uy, ¿por qué no se me ocurrió antes esto? Si no se me ocurrió, vamos a atacar a Lourdes, que ella tiene preferencias, de que ella tiene privilegios’. Como que es lo único que pueden argumentar. No se les cae ninguna idea, ni siquiera para criticar”, expresó visiblemente enojada.

Más adelante, Lourdes admitió que esta situación se repite todas las temporadas. “Esto es algo que lo padezco todos los años. Digo ‘lo padezco’ porque en un punto digo que no me importa, pero son tan hostigadores, porque ya lo siento así, que en un momento uno explota, porque no soy una piedra, soy de carne y hueso y digo, ¡guau! Todos mis años de estudio, los años que tengo en la tele, en el Bailando, ya son casi 20 años en la tele. Empecé muy de chica, pero bueno, ya tengo como una trayectoria en el medio y yo sé cómo presentar cosas espectaculares, porque tengo los contactos, porque tengo con qué y porque lo consigo sola”, continuó. “Con la Cata que es igual de obse que yo y más, somos como productoras también. O sea, yo si quiero mañana me puedo dejar a producir porque me va a salir bien, porque lo vengo haciendo desde el Bailando con Jorge Ibáñez, o sea yo desde ese ciclo que uso ropa de diseñadores y lo pienso todo, nada dejamos al azar, nada, nada, nada. Con Cata y con Nico somos tres enfermos. Y yo sé que en el fondo, mis compañeros saben que es así, pero bueno, estamos en un certamen donde hay que jugar y ellos van a atacar a la más fuerte”, expresó contundente.

Acto seguido, la bailarina habló sobre las razones de estas críticas que recibe. “Hoy la más fuerte soy yo a nivel baile. Y van a tratar de derribarme con eso, ya me parece hasta ridículo que me digan que tengo privilegios. Pero en realidad somos todos privilegiados, todos. Primero por trabajar de lo que amamos. Se quejan porque yo siempre que voy, bailo, pero siempre que va Milett también baila, siempre que va Tuli Acosta que acaba de entrar al certamen también baila y encima abre los ritmos, siempre que va el Tirri baila. Pero las balas van a mí. Entonces no tienen lógica los argumentos. Dicen, porque usé bailarinas. Todos usaron bailarinas, y hay una pareja que usó más bailarinas que cualquier otra, y no, ¿A quién atacan? A mí. Entonces digo, hasta ni siquiera son válidos los argumentos. El otro día me emocioné por primera vez porque Aníbal Pachano, que para mí es un gran artista, uno de los número uno de nuestro país, destacó justamente todo eso, todo el trabajo que hay, que no es privilegio. Es porque alguien se mata pensando una idea, una coreografía, una música, un vestuario, una propuesta, luces, pantallas, todos somos un equipo integral, y me emocionó eso, como que alguien como él lo valore. Porque es por parte de algunos de mis compañeros que solo recibo críticas”, agregó emocionada.