El cine Renzi presentará el pre estreno de “Aquaman y el reino perdido”

El Cine Teatro Municipal Renzi dependiente de la Secretaría de Comunicación presentará el pre estreno de “Aquaman y el reino perdido” el miércoles 20 a las 21.15 y 23.30 en 2D.

"Aquaman y el reino perdido" es una película de superhéroes estadounidense basada en el personaje de DC Comics, Aquaman. La misma será la secuela de Aquaman (2018) y la decimoquinta y última película del Universo extendido de DC (DCEU) (Post Flashpoint).

El film cuenta la historia de Black Manta que tras no poder derrotar a Aquaman e impulsado por la necesidad de vengar la muerte de su padre, no se detendrá ante nada para derrotarlo de una vez por todas. Esta vez Black Manta es más formidable que nunca y ejerce el poder del mítico Tridente Negro, que desata una fuerza antigua y malévola. Para derrotarlo, Aquaman recurrirá a su hermano encarcelado Orm, el ex rey de la Atlántida, para forjar una alianza improbable. Juntos, deben dejar de lado sus diferencias para proteger su reino y salvar a la familia de Aquaman, y al mundo, de una destrucción irreversible.

Cabe recordar, que quienes quieran comprar sus entradas de manera anticipada pueden hacerlo en la boletería del cine y a través de la página web www.cinerenzi.com.