“Fingir demencia”, la frase de 2023

Las elegidas como "palabras del año" tienen que ver con diferencia entre lo falso y lo real.

Por Graciela Baduel, en diario Clarín

La sidra, el pan dulce, el arbolito, la lista de las mejores películas, los libros para el verano, los videos virales, las vacaciones… Fin de Año da para todo y ese todo incluye también a las palabras. Lo más dicho, lo más significativo de este 2023 que sorprende hasta el último minuto.

“Wort des Jahres” (la palabra del año) es una tradición que surgió en Alemania en 1971 y pronto se extendió a otros países como “Word of the year” (Woty). Asociaciones de lingüistas y diccionarios en línea participan de esta especie de concurso/encuesta que sirve para matar el tiempo mientras esperamos a que den las 12. Confieso, a mi me divierten. Y hasta me hacen pensar.

Para la Fundéu (Fundación del Español Urgente) la palabra ganadora no tiene que ser necesariamente una voz nueva, pero sí provocar interés lingüístico por su origen, formación o uso; y haber tenido un papel protagónico el año de su elección. “Emoji”, “Selfie”, “Confinamiento”, “Fake News” e “Inteligencia Artificial” fueron las elegidas de los últimos tiempos.

Las palabras del año 2023

Es más, para el diccionario Collins, IA reinó también en 2023. Se sale del común Oxford University Press, que en base en la evidencia de su uso extraída de su corpus de más de 22 mil millones de palabras (de habla inglesa, eso sí) determinó que “Rizz” (?) es el vocablo del año.

Una forma abreviada de “carisma”, con la que la Generación Z se refiere al "estilo, encanto o atractivo", o "la habilidad de atraer una pareja romántica o sexual". Leyendo un poco me entero de que es posible tener o tener “rizz” o dar consejos de “rizz”.

Pero el grueso de las más recientes “Wotys” tienen que ver -¿previsiblemente?- con la delgada línea que divide la ficción de lo real. Otro diccionario, el Merriam-Webster, eligió “auténtico”, en base al aumento de búsquedas del término debido al auge de las tecnologías de simulación.

En el mismo sentido, según Cambridge, “alucinar” es la palabra del año. No fue elegida por su significado ortodoxo (parecer que se ve, oye, siente o huele algo que no existe) sino por su relación con las funciones que ofrecen chatbots e inteligencias artificiales y remiten a lo falso.

Ya que la Academia Argentina de Letras no se ha expedido, me permito seleccionar dos expresiones a partir de la escucha personal: “darlo todo” y “fingir demencia”. La primera es una hipérbole con la que se caracteriza a las acciones más diversas: cocinar una torta maravillosamente rica, vestirse muy bien para una fiesta o competir exageradamente en un juego de mesa.

La segunda, una frase aplica como defensa para casi todo y refleja los sinsentidos de nuestra vida diaria, desde los improperios que se lanzan unos a otros los políticos para después terminar aliados, pasando por las marchas y contramarchas de algunas leyes, o los increíbles precios de los alimentos. “Finjamos demencia”, entonces. Que es la única manera de seguir viviendo.