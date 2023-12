Milei volvió a disparar contra Riquelme: “Sabía que él y sus vándalos me iban a insultar"

El presidente de la Nación rompió el silencio sobre el momento que vivió en las elecciones en Boca.

Javier Milei, presidente de la Nación, rompió el silencio sobre los insultos y abucheos que recibió en las carpas de la Bombonera cuando fue a votar en las elecciones en Boca, en las que Juan Román Riquelme se impuso a la fórmula encabezada por Andrés Ibarra y Mauricio Macri.

"Yo sabía que me iban a insultar. Obviamente, sabía que el señor Riquelme y sus vándalos me iban a insultar, pero no tenía por qué dejarme intimidar por un conjunto de inadaptados", lanzó, sin filtro, en una entrevista en La noche de Mirtha Legrand.

A su vez, dejó en claro que fue a emitir su voto en claro apoyo a Mauricio Macri, con quien hizo una alianza política (que incluyó a Patricia Bullrich, candidata a presidente por Juntos por el Cambio) para el balotaje frente a Sergio Massa. "Uno tiene que tener lealtad. El señor Mauricio Macri conmigo se comportó como un señor. Terminada la elección del 22 de octubre, la doctora Bullrich y el presidente Macri tuvieron un gesto de grandeza. Había dos expresiones del cambio y eligieron la de La Libertad Avanza. Ellos, sin ningún tipo de condicionamiento, salieron y me apoyaron, en un gesto de grandeza enorme", afirmó.

"Uno tiene que ser agradecido. Ese gesto de grandeza ha permitido que me toque esta función como presidente de la Nación. Yo tengo que estar agradecido", dijo. A su vez, expresó que debía "hacer lo correcto, independientemente del resultado", haciendo referencia a la victoria de Riquelme.

Por último, Milei también explicó que deseaba ver a Martín Palermo como entrenador de Boca, algo que habría ocurrido si la fórmula de Ibarra y Macri se imponía en los comicios. "Yo, hincha de Boca, fanático de Palermo. ¿Cómo no voy a votar a la lista que me dice que va a traer a Palermo de vuelta a Boca?", sentenció el mandatario de la Nación.